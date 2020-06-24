В России сотрудникам госкомпаний выдали контрольные QR-коды, чтобы проконтролировать «кто не проголосовал»

В Ярославской области и Алтайском крае для контроля явки на голосование по поправкам в Конституцию сотрудников крупных организаций используют электронную систему Votely, говорится в расследовании «Медузы».

Издание ознакомились с демо-версией системы на сайте votely.ru. По информации «Медузы», крупные компании должны загрузить на сайт список всех сотрудников, их номера и выданные программой QR-коды. Издание утверждает, что в электронную систему уже внесены данные работников «Почты России», «Ростеха», «Лукойла», РЖД и других организаций.

Выданные сотрудникам QR-коды просканируют на избирательных участках. Как пишет издание, в одном из документов на сайте сказано, что сканировать коды будут под видом «проектов дополнительной формы голосования» — «викторин, присвоения городам звания «Город трудовой доблести»» и проектов формирования комфортной городской среды.

IT-специалисты «Почты России» в двух регионах получили от руководства инструкции по «мобилизации» сотрудников и контролю явки на голосование, передает «Медуза» со ссылкой на работника предприятия и друга IT-специалиста.

Мобильные приложения от Votely уже можно скачать на смартфоны Apple и Android. Руководители бюджетных организаций смогу следить за сканированием кодов в режиме реального времени, отмечают в расследовании. Кроме того, в базе электронной системы есть возможность «получения номеров телефонов сотрудников, которые не проголосовали» и «получения списка проголосовавших».

Ранее Reuters сообщал, что Кремль попросил по крайней мере три крупных частных компании отправить своих работников на голосование по поправкам в Конституцию. Их также собираются отслеживать по QR-кодам, отсканированным во время викторины, писало издание.