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В Германии установили памятник Ленину не смотря на массовые протесты

В Германии установили памятник Ленину

В западногерманском городе Гельзенкирхен установили первый памятник Владимиру Ленину.

Памятник установлен по инициативе марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ). Статую отлили в Чехословакии в 1957 году, ее высота составляет более двух метров. Об этом сообщает Die Welt.

Изначально администрация города была против установки памятника, однако административный суд разрешил установить монумент. В партии заявили, что Ленин был «мировым пионером народной свободы и демократии».

Изначально открытие было запланировано на 14 марта.

http://mignews.com/news/disasters/world/220620_151235_09959.html

24 июня, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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