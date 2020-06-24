В Германии установили памятник Ленину не смотря на массовые протесты

В западногерманском городе Гельзенкирхен установили первый памятник Владимиру Ленину.
Памятник установлен по инициативе марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ). Статую отлили в Чехословакии в 1957 году, ее высота составляет более двух метров. Об этом сообщает Die Welt.
Изначально администрация города была против установки памятника, однако административный суд разрешил установить монумент. В партии заявили, что Ленин был «мировым пионером народной свободы и демократии».
Изначально открытие было запланировано на 14 марта.
http://mignews.com/news/disasters/world/220620_151235_09959.html
Leave a Reply