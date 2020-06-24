Ученые: Ожирение увеличивает риск развития слабоумия

Ожирение крайне негативно влияет на работу мозга, особенно у пожилых людей. К такому выводу пришли британские исследователи, материал опубликован в International Journal of Epidemiology.
Вероятность развития старческого слабоумия у людей, страдающих ожирением, выше на 30%, выяснили эксперты.
Они предупреждают — эпидемия ожирения нарастает. По данным ВОЗ, в настоящее время болезнь Альцгеймера и другие формы старческого слабоумия поражают около 50 млн людей во всем мире. При этом к 2030 году этот показатель может вырасти до 75 млн. В нынешнем столетии старческое слабоумие станет одной из самых больших проблем для человечества, подчеркивают ученые.
Ранее стало известно, что женщины, засыпающие перед телевизором, жиреют быстрее.
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