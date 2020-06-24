Ученые определились, откуда пришли цари Армении

Первую правящую династию в Армении принято называть Ервандидами. Уже давно доказано, что эти правители не были родственниками и происходили из разных мест. Как правило все они были связаны с иранской аристократией Персидской империи. Объединяло этих людей общее имя — Ерванд (греч. Оронт, Oruándēs, Aroandēs). Как мы выяснили ранее, это было скорее тронное имя — прозвище «священного царя». Правитель его носивший наделялся сверхъестественными способностями, он уподоблялся божеству связанному с камнями и лошадьми (Ерванд/Арванд, авест. — аурвант, auruuaṇt, «быстрый, быстрый конь, скакун»), и как мы увидим далее, этим именем называли горные массивы и быстротекущие реки.

Самая ходовая монета Персидской империи — дарик (др.-перс. дараявака). Ее название происходит от имени царя Дария I, возможно он же изображен на монете в образе лучника. Монета не имела на себе надписей. Но на дариках отчеканенных на западе Малой Азии (в Мизии) за спиной лучника было написано имя их владельца — сатрапа Оронта.

Отец армянской истории Мовсес Хоренаци представил братьев Ерванда и Ерваза как божественных близнецов подобно греческим Диоскурам (греч. Διὸς κοῦροι, где Диос — Бог, куры — дети, «Дети бога») или ведийским Ашвинам (от açya — лошадь, т.е. «конники», «обладатели коней»), которые всегда мыслились всадниками.

Видимо нужно думать, что Ерванд — это одно из иранских имен бога Грозы. А.Петросян сопоставил Ерванда с ранним прототипом Перуна — хеттским конным богом Пирвой через и.-е. форму *perwnt- (скала). Иранский Арванд (aurand/aurvant — могучий, быстрый, герой, скакун) имел схожую семантику с образом хетто-лувийского бога Грозы Тархунта (Tarḫunt — «победитель, герой», от хетто-лувийского tarhu- «осиливать», «мочь», «побеждать»)

Малоазийский Бог Грозы под иранским влиянием повсеместно в Передней Азии получил образ всадника в первые века до н.э. Это персидский Аспандиат, ликийский конный бог Какаcбос, фракийский всадник Герос (Герос Перкон) — прототип славянского Перуна и германского Одина (Вотана).

На реверсах монет Оронта I часто изображался крылатый конь — пегас. Ведь Оронд (авест. aurvant -скакун), а Пегас — символ Бога Грозы (лув. pihaššašiš «молния, сияющий» — эпитет бога Грозы)

Оронт I — сатрап Армении и Мизии (запад Малой Азии) 357-352 до н.э.

В древности Арвантом называли горный массив рядом с столицей Мидии городом Экбатаны (ныне Хамадан). Со временем -р- в названии сменилась на -л-, отсюда нынешнее — Алванд, Эльвенд.

Уильямс Джексон о горе Эльвенд

Название Альванд или Эльванд так же старо, как Авеста, которая повествует нам об Аурване (see Yt. 19. 3, asta aurvanto fankavo) и восьми гор Вашана, вершин восьми коней. В пехлевийском Бундахишне гору называют Альванд (Bd. 19. 3, alvant). Греки называли эту гору Оронт. Мусульмане совершают паломничество к могиле одного из последователей Пророка по имени Сахиб Заман, который похоронен на вершине Альванда, а рядом с могилой находится источник, известный как Чашма-и Малик, » Источник царя».

Уильямс Джексон «Персия прошлое и настоящее. Книга путешествий и исследований»

Нет сомнений, что гора Альванд/Арванд расположенная возле столицы Мидии была для местных иранцев священной. Как писал Геродот — персы поклоняются своим богам на вершинах гор.

Священная гора Алванд, Эльвенд (Арванд) рядом с Хамаданом в Иране. Фото википедия.



Имя Арванд/Оронт имели не только горы. В сасанидское время Арвандом называли реку Тигр. Но самая известная река с этим именем известна в Сирии. Это знаменитая река Оронт текущая с юга на север и впадающая в Средиземное море рядом с древним городом Антиохией (ныне Антакья).

Древние ассоциировали реку Оронт с драконом, с которым сражался Бог грозы. Страбон считал, что река получила свое название от имени сатрапа Армении Ерванда (Оронта). Хотя наименование этой реки — Аранту, встречается уже в новохеттских текстах. Интересно отождествление Тифона (Дракона) с именем самого Громовержца — Оронт/Ерванд (aurand/aurvant — могучий, быстрый, герой (см. выше), а также *perwnt- (скала) — хетт. peruna «скала» — славян. Перун)

Страбон

Река Оронт.

Преж­де река назы­ва­лась Тифо­ном, но впо­след­ст­вии ей было дано имя стро­и­те­ля моста через нее — Орон­та. Где-то здесь было место дей­ст­вия мифи­че­ских исто­рий, свя­зан­ных с пора­же­ни­ем Тифо­на мол­нией и с ари­ма­ми, о кото­рых я уже упо­ми­нал. Тифон, как пере­да­ют (а он был дра­кон), пора­жен­ный мол­нией, искал убе­жи­ща под зем­лей; он не толь­ко при этом избо­роздил зем­лю и обра­зо­вал рус­ло реки, но, про­ник­нув под зем­лю, заста­вил источ­ни­ки про­рвать­ся на поверхность, отче­го и река полу­чи­ла свое имя.

Иоанн Малала. Хронография.

Об основании города Антиохия на Оронте.

Он (Селевк I), заложил город на дне равнины напротив горы, у большой реки Дракон, которую переименовали в Оронт, там, где находилось селение, называемое Боттиа, напротив Иополя. Затем Амфион, верховный жрец, принес в жертву между городом и рекой непорочную девственницу по имени Эмате.

Интересно, что в Малой Азии существовала еще одна область, наименование которой можно связать с именем Оронт/Арванд. Это западная часть гор Тавр в районе античной Писидии, ее называли Ороанды. Этот топоним упоминал Плиний Старший при описании Таврского горного хребта. Там же в Писидии находился и город Ороанды, часто упоминаемый античными авторами. Сейчас его местоположение неизвестно.

Плиний Старший

На всем своем протяжении они (горы Тавр) носят много новых названий: в первой части Имай, затем Эмод, Паропамиз, Цирций, Хамбады, Париадры, Хаотр, Ореги, Ороанды, Нифаты, Тавр и в самой высокой части Кавказ.

Примечание: Ороанд — наименование отрогов Тавра в Писидии.

В середине II тыс. до н.э. регион Писидии (и соседней Памфилии) входил в состав хетто-лувийской страны Тархунтассы (хетто-лувийск. «Страна Бога Грозы» (Тархунта). Можно проследить связь между Тархунтассой, именем Оронт (греч.Oruándēs, Aroandēs) и областью Ороанда в Таврских горах. Все эти понятия связаны с именами Бога Грозы. На рубеже н.э. именно в этих краях появляется культ бога всадника — Какаcбоса, аналогичный фракийскому всаднику — Геросу (др.-греч. ἥρως, hḗrōs, герой, буквально «защитник»). Оба эти культа связаны с почитанием Громовержца и конного бога — проводника душ умерших. И фракийский всадник, и конный бог Каказбос помогали мертвым попадать в райские сады.

Расположение страны Тархунтассы на карте Малой Азии. Источник википедия.



В IV веке до н.э. древнегреческий философ Платон в своей книге «Государство» описал один из первых случаев воскресения из мертвых и посмертное воздаяние душам умерших. Этот случай произошел именно в Памфилии, где некий воин Эр сын Армения впервые воскрес из мертвых, а Климент Александрийский назвал этого человека Зороастром…

Платон «Государство»

Эр, сын Армения

Я передам тебе не Алкиноево повествование, а рассказ одного отважного человека, Эра, сына Армения, родом из Памфилии. Как-то он был убит на войне; когда через десять дней стали подбирать тела уже разложившихся мертвецов, его нашли еще целым, привезли домой, и когда на двенадцатый день приступили к погребению, то, лежа уже на костре, он вдруг ожил, а оживши, рассказал, что он там видел.

Анатолийский всадник Какасбос из Ликии, справа всадники Диоскуры и Великая Мать богов из этого же региона (первые века н.э.). Музей Антальи.



https://zen.yandex.ru/media/maximus101/otkuda-prishli-cari-armenii-5ef29a47b693251e3ec14e0a