Стали известны шокирующие подробности крушения самолета в Пакистане

Пилоты рухнувшего в районе города Карачи пакистанского самолета Airbus A320 были настолько увлечены разговорами о коронавирусе, что допустили ряд роковых ошибок. Об этом говорится в докладе об авиакатастрофе, представленном в нижней палате парламента Пакистана.

Как следует из текста документа, весь полет пилоты обсуждали COVID-19 и игнорировали важные вещи. Так, на расстоянии 10 миль от взлетно-посадочной полосы самолет должен быть на высоте в 2500 футов, а он находился на 7220 футах. И хотя диспетчеры трижды уведомляли пилота о том, что самолет летит слишком высоко, пилот заявлял, что справится. Кроме того, за пять морских миль до полосы пилоты убрали шасси, хотя ранее они были выпущены.

В докладе отмечено также, что в трагедии виноваты и авиадиспетчеры, так как после первой попытки приземления были повреждены оба двигателя, но диспетчеры не проинформировали пилота о том, что двигатели загорелись.

И пилоты, и диспетчеры не соблюдали протокол, что и привело к катастрофе, подчеркнуто в докладе.

Напомним, 22 мая самолет упал на жилые дома примерно в 4 км от аэропорта близ Карачи и загорелся. На борту находились 99 человек, из них 97 погибли и двое выжили.