МВФ резко ухудшил прогноз по мировой экономике

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал в сторону резкого ухудшения свой прогноз по мировой экономике на текущий год и теперь ожидает спада на 4,9% вместо 3%, предполагавшихся в апреле.

Как указывает МВФ, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую экономическую активность в первой половине 2020 года, чем прогнозировалось, и восстановление ожидается более постепенным, чем ожидалось ранее, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на июньский обзор фонда.

При этом эксперты МВФ предупреждают, что восстановление мировой экономики в 2021 году, скорее всего, пойдет более низкими темпами, чем оценивалось в апреле, — рост на 5,4% вместо 5,8%.

Напомним, 14 апреля Международный валютный фонд представил доклад, в котором спрогнозировал падение мирового ВВП в 2020 году на 3% и более из-за пандемии COVID-19. При этом еще в январе, до появления признаков пандемии, МВФ незначительно понизил свои оценки по глобальной экономике, но предполагал тогда рост ВВП до 3,3% по итогам текущего года.

Ранее, 27 марта, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева констатировала, что мировая экономика вошла в рецессию. «Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году», — заявила глава МВФ. При этом она ожидает восстановления глобальной экономики в 2021 году, но если «удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью».

Добавим, что вспышка пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-2019), была официально зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией. К настоящему времени случаи заражения зафиксированы почти в 200 странах и районах мира. В целом число инфицированных COVID-2019 в мире превысило 9,2 млн человек, скончались более 476 тыс. человек. Пандемия оказывает пагубное воздействие на мировую экономику. Под мощный удар попали многие отрасли, в том числе авиатранспорт, туризм, гостиничный бизнес, автопром, строительство, ритейл, сфера развлечений.