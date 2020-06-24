Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм и психоз

У российского актера Михаила Ефремова, который сейчас находится под домашним арестом из-за смертельной аварии в Москве, диагностировали хронический алкоголизм.

По информации Telegram-канал Mash, актера могут лишить водительского удостоверения пожизненно. Об этом полиция намерена ходатайствовать перед судом.

Спустя время после аварии Ефремову провели психиатрическую экспертизу, в результате которой актера признали вменяемым. Адвокат Михаила утверждает, что пьяным он сел за руль из-за стечения обстоятельств – он отмечал религиозный праздник и ему позвонил друг из Украины с просьбой навестить мать с женой в больнице.

Напомним, что 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов врезался на встречной полосе в фургон. От полученных травм в больнице скончался водитель-курьер – 57-летний Сергей Захаров. Сам же Михаил свою вину признал и извинился перед семьей погибших.

По его словам, он не собирается уклоняться от закона и понесет ответственность в полной мере. В СМИ даже предполагали, что Ефремов пытался совершить самоубийство. Родственники якобы утверждают, что на шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении.

Актеру грозит до 12 лет лишения свободы, а до августа Михаил пробудет под домашним арестом. Тем временем его сын Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельную аварию и опубликовал совместное фото со своим отцом Михаилом.