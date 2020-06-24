Microsoft показала новый интерфейс Windows 10

На этой неделе Windows 10 перешагнула отметку в миллиард пользователей. По случаю такого события корпорация выпустила «праздничный» видеоролик, в котором показала, какие визуальные изменения операционной системы ждут пользователей в ближайшем будущем.

Представленное видео начинается с истории кнопки «Пуск» и демонстрирует процесс редизайна интерфейса десктопной ОС. Судя по ролику, Microsoft откажется от традиционных «живых плиток», которые не менялись со времён Windows 8, и приведёт стилистику оформления «окон» к концепции Fluent Design.

Иконки встроенных приложений (в частности, «Проводник», «Калькулятор», «Почта», «Часы», «Фото» и «Календарь») стали крупнее и ярче. Ряд элементов оформления выполнен в стилистике анонсированной ранее Windows 10X, предназначенной для устройств с двумя дисплеями. Дата релиза обновлённого интерфейса десктопных версий Windows 10 разработчиками ещё не объявлена.