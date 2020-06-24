Каменная река в Новой Зеландии: видео удалось заснять в Новой Зеландии

Циклон «Гита» почти месяц бушевал в южной части Тихого океана. Ураганы и ливни обрушились на Новую Зеландию, вызвав массу разрушений. Кроме того, этот же циклон стал косвенной причиной возникновения уникального природного явления, настоящей каменной реки.





Каменная лавина сошла с гор на Кентерберийскую равнину, сформировав мощный поток щебня и гальки. Скорость камней была столь велика, что визуально и в самом деле походила на бурную реку.