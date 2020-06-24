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Каменная река в Новой Зеландии: видео удалось заснять в Новой Зеландии

Циклон «Гита» почти месяц бушевал в южной части Тихого океана. Ураганы и ливни обрушились на Новую Зеландию, вызвав массу разрушений. Кроме того, этот же циклон стал косвенной причиной возникновения уникального природного явления, настоящей каменной реки.

Каменная лавина сошла с гор на Кентерберийскую равнину, сформировав мощный поток щебня и гальки. Скорость камней была столь велика, что визуально и в самом деле походила на бурную реку.

Лавина отрезала от цивилизации несколько крупных ферм, хозяева которых сейчас находятся буквально на осадном положении — еду и воду муниципальные власти передают им на вертолетах.

Скорее всего, поток в основной массе сформирован из граувакки, глинистого песчаника. Ураганный ветер привел к тому, что граувакка ведет себя как настоящая жидкость, несмотря на несравнимо большую плотность.

24 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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