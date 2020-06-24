Какие комплексы бывают только у мужчин, выяснили ученые

От наличия различных психологических комплексов страдают не только дети и женщины. Сильная половина человечества тоже подвержена их пагубному, а иногда и разрушительному влиянию. Какие комплексы присущи только мужчинам, и можно ли от них избавиться?

Комплекс Александра Македонского. Многие мужчины боятся произвести на окружающих впечатление о себе, как о представителе нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом специалистам известно, что не меньше 21 процента мужчин имеют соответствующие наклонности, а 30 процентов – даже опыт, приобретенный в молодости (как Александр Македонский, в честь которого комплекс и назван). Несмотря на то, что такой страх может считаться крайне мелочным и глупым, он присутствует в подсознании достаточно большого количества представителей сильного пола.

Лучшее лечение –​ гармоничные семейные отношения.

Комплекс Геракла. Согласно мифу, однажды Геракл оказался в рабстве у Лидийской царицы Омфалы и был вынужден прислуживать ей, выполняя чисто женскую работу. Сегодня страх стать «домохозяйкой» – основная причина конфликтов в современных семьях – преследует огромное количество мужчин.

Справиться с комплексом можно только пересмотрев свою систему ценностей либо направив все силы на то, чтобы самоутвердиться (достаточно зарабатывать, уметь принимать решения и нести за них ответственность).

Комплекс Наполеона, пожалуй, самый известный мужской комплекс, который связан с низким ростом. Очень часто такая физическая особенность компенсируется невероятными амбициями. Впрочем, именно эта черта способствует успеху в жизни. Канонический пример – сам Наполеон (157 см). Среди наших современников – певец Принс (158 см), Дастин Хоффман (163 см), Диего Марадона (167 см). Все эти мужчины доказали свою состоятельность, а то и преимущества перед мужчинами высокого роста.

Вылечить данный комплекс поможет работа над своей самооценкой.

Синдром Дон Жуана стал достаточно распространенным в наше время благодаря современной эмансипации. Представитель сильной половины человечества боится оказаться ненужным женщине и брошенным ею и поэтому первым бросает всех своих партнерш. А затем быстро заводит новые отношения, доказывая самому себе, что он кому-то нужен.

Избавиться от этого комплекса мужчина сможет, когда примет решение работать над своими страхами и начнет строить прочные отношения.

Комплекс Давида. Представители мужского пола боятся старости. Практически всю жизнь мужчину одолевает страх того, что через определенное количество лет он превратится в старого, ворчащего, никому не интересного старика с обвисшим брюхом. Борясь со своим страхом, такие мужчины строят отношения с юными женщинами, годящимися им в дочери, а то и во внучки. К слову, синдром получил свое название от библейского царя Давида, который, чтобы согреться, клал к себе в постель юных красоток. Однако связь с молодой женщиной может стать настоящим испытанием для зрелого мужчины.

Психологи говорят: союз, в котором у партнеров слишком большая разница в возрасте, бывает гармоничным не часто. К тому же к неравным бракам обычно стремятся зрелые мужи с подростковым сознанием. Впрочем, нет правил без исключений.

Синдром «босса» закладывают в мальчике родители практически с рождения, слишком настойчиво стимулируя развитие мужских черт и формируя пренебрежительное отношение к женским. В зрелом возрасте такие мужчины вынуждены постоянно доказывать и защищать свое мужское превосходство. Как результат, по статистике, 64% из них комплексуют, если жена зарабатывает больше, а 58% испытывают чувство лютой зависти к профессиональным успехам подруги жизни.

Избавиться от этого синдрома сложно, потребуется длительная работа над собой.

Синдром утраченного времени. Добиться успеха и признания можно и после 50 лет. Яркий пример – художник Пабло Пикассо. Однако человеку нужно все и сразу. Поэтому 80% мужчин испытывают очень тяжелые переживания, когда возникает необходимость уменьшать нагрузки, «снижать обороты» после 50 лет. В подобных случаях они становятся еще более ранимыми.