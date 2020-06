Как известная песня на идиш стала гимном афроамериканцев

Некоторые песни стали настолько популярными, что люди уже забыли их изначальное значение. Возьмем, например, песню «I’ve Been Working on the Railroad», ставшая народной детской песней, однако изначально она описывала трудности и невзгоды, которые выпали на долю чернокожих рабочих. К таким песням также относится известная на весь мир американская патриотическая песня «Borninthe U.S.A.», которая на самом деле описывает безвыходное положение ветерана войны во Вьетнаме, или свадебная песня «EveryBreathYouTake», в которой речь идет о навязчивом поведении бывшего партнера.

Песни, описывающие страдания одной группы людей, могут стать гимном других страдающих. Один из ярких примеров – ставшая популярной в 1920-е гг. песня «Эли, Эли». Хотя в ней речь идет о страданиях еврейки, которая подвергалась гонениям из-за своего вероисповедания, позже эту композицию исполняли чернокожие музыканты, такие как Дюк Эллингтон и Этель Вотерс. Музыкантов привлекла печальная мелодия песни и чувство отчаяния, которое передавали слова песни.

Эта песня – не стоит путать ее со стихотворением Ханны Ценес «Прогулка в Кейсарию», которое начинается со слов «Эли, Эли» – стала популярной у афроамериканцев, хотя ее написал еврей Яков Коппель Сандлер в 1896 году.

Слова песни были взяты из Псалма Давида 22:2, в котором царь Давид сокрушается: «Всевышний, почему Ты оставил меня» (ивр.: Эли, Эли, лама азавтани). Согласно Новому Завету, эти слова также были последними словами Иисуса Христа. Этот псалом, ставший символом отчаяния у евреев и христиан, также читается восточными евреями перед постом Эстер накануне Пурима.

Сандлер написал эту песню для оперетты на идиш, где ее исполняет еврейская девушка, распятая за отказ от своей веры. Песня начинается на иврите в ашкеназском произношении, затем идут слова на идиш, а завершается она молитвой «Шма». В 1917 году песня была представлена широкой публике певицей Софи Бреслау в Метрополитен Опере.

Затем эту песню исполняли различные певцы, включая кантора Йосефа «Йоселе» Розенблатта. Он написал свою собственную версию песни для первого в истории полнометражного звукового фильма «Певец джаза». Один из критиков написал: «Когда кантор Розенблатт исполнял «Эли, Эли», казалось, что ангелы на небесах поют вместе с ним.

Затем выходец из еврейско-афроамериканской семьи Вилли «Лев» Смит, который знал эту мелодию и смысл слов, сделал обработку этой песни для исполнения чернокожими музыкантами. В связи с этим ведущее еврейское издание «Форвард» опубликовало карикатуру, на которой был изображен кантор, поющий отрывок из «Аиды», а рядом чернокожий в кипе, исполняющий песню на идиш. Карикатура была призвана показать сходство между двумя абсолютно разными общинами, у которых общим было самосознание изгоев. Считалось, что чернокожие рабы, изучавшие Новый завет, находили много общего между своими невзгодами и страданиями евреев, описанными в Ветхом завете.



В 1920-е гг. чернокожая певица Этель Вотерс добавила песню «Эли, Эли» в свой репертуар. Она отметила: «Эта песня максимально передает страдания еврейского народа. Его многовековая история страданий так похожа на историю людей моего цвета кожи, что когда я пою эту песню, я словно рассказываю историю своего народа». Затем эту песню исполнял Жюль Бледсо – первый чернокожий музыкант, получивший постоянную работу на Бродвее.

Удивительно, но с годами эта скорбная еврейская песня не потеряла своего «огня»: в 1951 году всемирно известный чернокожий джазмен Лионель Хэмптон исполнил с оркестром свою версию этой песни.



Афроамериканский музыкант и политический деятель Пол Робсон так ответил на вопрос, почему чернокожие музыканты исполняют еврейские песни, а не французские, немецкие или итальянские произведения: «Я не понимаю психологию этих людей, их история не похожа на историю моих предков, которые были рабами. Страдания еврейского народа мне близки. Я чувствую, что евреи психологически очень похожи на нас».

В 1958 году певец индейского-афроамериканского происхождения Джонни Мэттис включил «Еврейскую народную песню» в свой альбом «Спокойной ночи, дорогой Всевышний», который вошел в топ-25 самых продаваемых альбомов поп-музыки в США. Мэттис говорил: «Я всегда чувствовал связь со всеми религиями, и я не задумывался о том, какой религиозной группы песню я пою. Я просто получаю удовольствие».

Более трех десятилетий эта песня объединяла еврейскую и афроамериканскую общину США, которые сталкивались с антисемитизмом и расизмом, однако в 1960-х гг. этот причудливый альянс распался. Рост национального самосознания чернокожих американцев вызвал рост симпатий к идеям сионизма среди еврейской молодежи США, особенно после победы Израиля в Шестидневной войне.

Геннадий Богданов