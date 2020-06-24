Израиль: БПЛА SkysPrinter, напечатанные на 3D принтере

С помощью 3-х мерных принтеров по технологии SLS из полимерных материалов с высокой точностью изготавливаются готовые детали. Т.е. они не требуют каких-либо дополнительных процессов обработки, например с использованием станочного оборудования. Геометрическая форма деталей может быть различной, включая детали сложной геометрии.
Капитан Нета Блюм, руководитель проекта и Начальник Сектора авиационных технологий («Рош Мадор Технологиёт Теуфа») в Отделе авиационных исследований МАФАТ, сказала: «В МАФАТ мы изучаем технологии печати так, как это до сих пор не проводилось в Израиле. В прошлом году мы инвестировали необходимые ресурсы для исследований и разработки SkysPrinter – первого в своём роде печатного БПЛА в Израиле, который даст ответ оборонным требованиям Государства Израиль при одновременном снижении затрат на производство и разработку».
Ури Бен-Симон, инженер систем БПЛА SkysPrinter в Авиационном отделении («Хативат Теуфа») IAI, сказал: «IAI – центр создания авиационных технологий Израиля. И как таковая, она имеет продвинутые возможности по интеграции в различных областях, в т.ч. и в области технологии 3-х мерной печати авиационных деталей. Это позволяет разработку вызовам в области безопасности, перед которыми стоит Государство Израиль».
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