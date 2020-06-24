Израиль: БПЛА SkysPrinter, напечатанные на 3D принтере

14.06.20 на сайте МО Израиля было опубликовано: серьёзный технологический прорыв в рамках сотрудничества Отдела авиационных исследований («Махлекет Мадаэй hа-Теуфа») Управления НИОКР МО и АОИ (МАФАТ) и «Израильской Авиационной Промышленности» (IAI). С использованием технологии 3-х мерной (3D) печати построен БПЛА SkysPrinter. Последний имеет длину корпуса 1.65 м, размах крыла 1.5 м, взлётную массу 7 кг (цифры округлённые).

БПЛА состоит из 26 деталей и все они, от крыла и до колеса, изготовлены с использованием различных технологий печати. Использованы и различные материалы: композиционные, нейлон, металлы. Делали соединены между собой с использованием клея или стандартного крепежа, без применения специальных инструментов или сборочной оснастки.

Большая часть деталей напечатана по технологии SLS (Selective Laser Sintering), позволяющей выполнять быструю печать. Данная возможность имеет много преимуществ: быстрые оперативные решения в соответствии с текущими потребностями, возможности быстрых изменений конструкции, быстрое производство ЛА по низким ценам, отсутствие необходимости иметь запасы запчастей (а это серьёзно удешевляет содержание парка).

С помощью 3-х мерных принтеров по технологии SLS из полимерных материалов с высокой точностью изготавливаются готовые детали. Т.е. они не требуют каких-либо дополнительных процессов обработки, например с использованием станочного оборудования. Геометрическая форма деталей может быть различной, включая детали сложной геометрии.

Капитан Нета Блюм, руководитель проекта и Начальник Сектора авиационных технологий («Рош Мадор Технологиёт Теуфа») в Отделе авиационных исследований МАФАТ, сказала: «В МАФАТ мы изучаем технологии печати так, как это до сих пор не проводилось в Израиле. В прошлом году мы инвестировали необходимые ресурсы для исследований и разработки SkysPrinter – первого в своём роде печатного БПЛА в Израиле, который даст ответ оборонным требованиям Государства Израиль при одновременном снижении затрат на производство и разработку».

Ури Бен-Симон, инженер систем БПЛА SkysPrinter в Авиационном отделении («Хативат Теуфа») IAI, сказал: «IAI – центр создания авиационных технологий Израиля. И как таковая, она имеет продвинутые возможности по интеграции в различных областях, в т.ч. и в области технологии 3-х мерной печати авиационных деталей. Это позволяет разработку вызовам в области безопасности, перед которыми стоит Государство Израиль».