Исследователи научили ИИ самостоятельно обновлять материалы в Wikipedia

Исследователи MIT разработали систему искусственного интеллекта, которая автоматически переписывает устаревшие предложения в статьях Wikipedia, сохраняя при этом человеческую манеру. Таким образом, созданный с помощью ИИ текст не будет выглядеть необычно в продуманном абзаце.

Данная система, основанная на машинном обучении, натренирована таким образом, чтобы распознавать различия между предложением из статьи в Wikipedia и предложением с утверждениями с обновленными фактами. Если система видит какие-либо противоречия между этими двумя предложениями, она использует «маску нейтральности», чтобы определить как противоречивые слова, которые нужно удалить, так и те, которые оно обязательно должна сохранить. После этого фреймворк кодера-декодера определяет, как переписать предложение Wikipedia, используя упрощенные представления как этого предложения, так и нового утверждения.

Данную систему искусственного интеллекта также можно использовать для дополнения наборов данных, предназначенных для обучения детекторов фейковых новостей, что потенциально снижает предвзятость и повышает точность.

Однако на текущий момент разработанная в MIT система все еще не готова к полноценному использованию. В ее работе все еще встречаются ошибки. В частности, при оценке точности фактического обновления люди оценили систему на 4 балла из 5, а точность грамматики повествования составляет 3,85 балла из 5. Хотя результат не идеальный, он лучше, чем у других систем генерации текста.

Но люди все еще могут заметить разницу между текстами, созданными людьми и системой ИИ. Тем не менее, по мере улучшения работы системы она может стать полезной для внесения незначительных правок в Wikipedia, новостные статьи или другие документы в тех случаях, когда привлечение редактора человека будет не совсем рационально и практично. Пока не уточняется, сколько времени разработчикам может потребоваться для улучшения работы системы искусственного интеллекта.