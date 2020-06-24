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Эмили Ратажковски впервые стала блондинкой

Конец карантина 29-летняя Эмили Ратажковски решила встретить небывалой переменой — стать блондинкой. По признанию знаменитости, это первый смелый эксперимент с волосами в ее жизни, поскольку она никогда не изменяла своему темному от природы оттенку. В течение трех лет модель сотрудничает с маркой Kérastase, которой и в этот раз доверила свои длинные волосы.
Я никогда в жизни не делала окрашивание волос и значительно не меняла их длину! Недавно отпраздновала свой день рождения и так счастлива, что вышла из карантина в новом свежем образе. Несомненно, это самое веселое, что когда-либо происходило с моей внешностью,— сказала Ратажковски.

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

Известно, что Эмили станет лицом новой рекламной кампании Kérastase Blond Absolu, которая выйдет в январе 2021 года. А пока предлагаем оценить ее светлый оттенок волос.

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски
24 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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