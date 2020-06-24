Доказана возможность извлечь энергию из черной дыры

Исследователи из Школы физики и астрономии Университета Глазго в Великобритании доказали полувековую гипотезу, из которой следует, что технологически развитые внеземные цивилизации потенциально могут извлечь энергию из вращающихся черных дыр. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Physics.

В 1969 году английский физик Роджер Пенроуз предположил, что инопланетяне могут извлекать энергию из вращающейся черной дыры благодаря тому, что пролетающие сквозь эргосферу частицы или волны уносят с собой энергию вращения черной дыры (это явление стало называться процессом Пенроуза). Советский физик Яков Зельдович развил эту идею и выдвинул гипотезу, что быстро вращающийся цилиндр способен усиливать падающие на него «закрученные» электромагнитные волны (то есть имеющие определенный орбитальный угловой момент), в том числе квантовые флуктуации в вакууме. Однако этот эффект до сих пор не был проверен экспериментально, поскольку цилиндр должен был вращаться с частотой как минимум миллиард раз в секунду.