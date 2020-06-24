Чехлы для телефонов: модели и выбор

При покупке нового смартфона большинство пользователей покупают чехол, чтобы защитить его от разных повреждений. Широкий ассортимент и доступная цена на чехол Xiaomi позволяют легко и быстро подобрать аксессуар на любой вкус. Они могут быть, как с частичной, так и полной защитой, а выбор зависит от личных предпочтений человека.

Популярные модели защитных чехлов

Защитные чехлы представлены большим выбором, они отличаются не только дизайном и материалами, но и степенью защиты. Самыми популярными являются книжки, флипы, накладки и бамперы.

Чехол в виде книжки гарантирует полную защиту гаджета со всех сторон, а две панели фиксируются между собой на удобную магнитную застежку. Верхняя панель открывается как обычная книга (сбоку), причем ее можно использовать в качестве подставки при просмотре видео.

Для некоторых пользователей удобнее открывать верхнюю крышку сверху вниз, как во флипах. Они характеризуются оригинальностью и эргономичным дизайном, изготавливаются из разных материалов.

Для частичной защиты смартфона сзади и по бокам оптимально подходят накладки. Их можно подобрать на любую модель телефона и подчеркнуть стильный дизайн. В этом случае рекомендуется позаботиться о защите дисплея, который остается незащищенным.

Некоторые пользователи предпочитают бамперы, которые представляют собой рамку. Она надевается по всему периметру на боковые стороны, защищая их от повреждений и сколов при неаккуратном обращении с телефоном.

Из каких материалов изготавливаются чехлы?

Выбирая чехол для телефона Нокиа, следует ознакомиться с материалами и их характеристиками. Для изготовления защитных аксессуаров используются разнообразные материалы, а именно:

натуральная и искусственная кожа;

полиуретан;

силикон и резина;

пластик;

металл;

дерево;

текстиль.

Стильно и дорого смотрятся чехлы, изготовленные из натуральной кожи. Они подчеркивают вкус и высокий статус владельца. Такие чехлы выбирают успешные и деловые люди, которые ценят качественные аксессуары.

Бюджетным вариантом является чехол из кожзама, который по внешнему виду почти не отличается от натуральной кожи, а стоит дешевле. Из полиуретана изготавливают накладки, этот материал характеризуется устойчивостью к влаге, перепадам температур, прочностью, износостойкостью и плотно облегает устройство.

Силикон может быть прозрачным и матовым, он легкий, влагостойкий и практичный, но со временем растягивается. Из резины можно изготовить чехлы интересной формы и дизайна благодаря пластичности и простой обработке. Легкие и надежные пластиковые чехлы не требует особого ухода, они легко надеваются и бывают ярких расцветок.

Изысканные деревянные чехлы изготавливают, как правило, на заказ для дорогих моделей смартфонов. Они экологически безопасные и смотрятся стильно и эксклюзивно. Из металла производят противоударные модели, которые обеспечивают отличную защиту телефона от случайных падений и прочих повреждений.