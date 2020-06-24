Британские врачи рассказали о долгосрочных осложнениях, грозящих переболевшим COVID-19

Многие люди, перенесшие заболевание, вызываемое COVID-19, могут столкнуться с долгосрочными осложнениями, которые болезнь может давать на легкие, сердечно-сосудистую систему и мозг, сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

В пока не опубликованном документе, который цитирует газета The Daily Telegraph, обобщены данные о последствиях коронавируса, о которых ранее сообщали врачи из разных регионов мира. Так, представители NHS заявили, что многие здоровые и активные люди, переболев COVID-19, не могут вернуться к нормальной жизни и утрачивают самостоятельность.

Чаще всего это происходит с людьми в возрасте 50-60 лет, но с подобными проблемами сталкиваются и сорокалетние. The Daily Telegraph подчеркивает, что замглавы нового британского центра реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, Хилари Флойд указывает, что пока специалисты не располагают достаточным количеством информации о последствиях новой болезни, а также о том, насколько отсроченными или продолжительными они могут оказаться.

Тем не менее эксперты среди наиболее тяжелых осложнений заболевания называют поражение дыхательной системы и легочный фиброз, вызывающий рубцевание ткани легких. В результате ее повреждения у человека может развиться хроническая одышка, значительно повыситься утомляемость, пациент может потерять способность выполнять тяжелую физическую работу.

Согласно данным британских медиков, у 12% пациентов, оказавшихся в больницах с коронавирусом, также возникают повреждения сердца. Так, может развиться сердечная недостаточность, возникнуть проблемы с почками. Упоминаются также свидетельства того, что заболевание провоцирует изменения в гиппокампе, «что способно привести к нарушениям памяти и возникновению предрасположенности к развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера». Подобные осложнения могут быть отсрочены на 20 и более лет.

Сообщается, что наибольшему риску осложнений подвержены люди, оказавшиеся в реанимации и подключенные к аппаратам ИВЛ. У таких больных после выздоровления может развиться синдром хронической усталости (10% случаев), изменения личности, посттравматическое стрессовое расстройство.