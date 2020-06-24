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Активистка Pussy Riot Толоконникова выложила серию откровенных фотографий

Участница скандально известной панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова снялась голой в поддержку обвиненной в распространении порнографии художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой.

В своем Instagram активистка выложила три своих откровенных фотографии. Публикацию Толоконникова сопроводила записью о Цветковой на английском языке. В подписи говорится, что феминистское искусство — не порнография, а российские женщины раздеваются в поддержку Юлии.

Отметим, что художнице Юлии Цветковой грозит до шести лет тюрьмы за публикацию бодипозитивных рисунков женского тела.

24 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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