Активистка Pussy Riot Толоконникова выложила серию откровенных фотографий

Участница скандально известной панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова снялась голой в поддержку обвиненной в распространении порнографии художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой.

В своем Instagram активистка выложила три своих откровенных фотографии. Публикацию Толоконникова сопроводила записью о Цветковой на английском языке. В подписи говорится, что феминистское искусство — не порнография, а российские женщины раздеваются в поддержку Юлии.

Отметим, что художнице Юлии Цветковой грозит до шести лет тюрьмы за публикацию бодипозитивных рисунков женского тела.