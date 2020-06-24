3-летний Мухамад погиб и спас четырех израильтян

95-летняя Элис Даян из Димоны теперь снова может видеть, после того как ей была пересажена роговица трагически погибшего 3-летнего Мухамада Абу Хамада из бедуинской деревни Кусейфе на юге страны.

Но не только Элис получила второй шанс на нормальную жизнь. Семья Абу Хамад пожертвовала органы своего погибшего ребенка для трансплантации и тем самым спасла четырех израильтян. Семилетний мальчик получил печень Мухамада. Вторую роговицу пересадили мужчине 55 лет, а почку – 17-летней девушке.

Операцию по трансплантации роговицы в правый глаз Элис провели врачи беэр-шевской больницы «Сорока». Женщина страдала от глаукомы на левом глазу, а в правый ранее была имплантирована искусственная роговица, но в последние годы Элис полностью лишилась зрения.

«Мы взволнованы и благодарны семье Мухамада, — сказала корреспонденту ynet Офра Рахави, дочь Элис. — Потеря ребенка – ужасное горе, но под сенью этой трагедии семья нашла в себе силы спасти других, в том числе и вернуть возможность видеть моей маме. Мы с волнением ждем встречи с этими благородными людьми, чтобы обнять их и выразить свою благодарность».

Др. Борис Кнайзер, окулист и хирург, заведующий офтальмологическим отделением в больнице «Сорока»: «Эта трансплантация имела для меня особое значение. Она состоялась вечером Дня памяти погибших в войнах Израиля, а пациенткой была женщина, некогда потерявшая ребенка в результате враждебных действий. Это очень символично. С помощью пожертвованной роговицы мы вернули Элис зрение. Теперь она может нормально жить и снова видеть своих внуков и правнуков».

Мухамад пострадал в результате несчастного случая на дороге в своей деревне. Три дня врачи реанимационного отделения больницы «Сорока» пытались спасти его, но в результате у малыша была диагностирована смерть мозга. И его семья приняла решение пожертвовать его органы для трансплантации больным израильтянам.

«Мухамад был особенным, очень смышленым ребенком. Все вокруг удивлялись, каким умным он был для своих лет, — рассказал отец мальчика Азиз Абу Хамад. — Я сделал все возможное, чтобы спасти его, но Бог решил, так как Он решил. Мы испытали ужасное горе, нас охватило чувство беспомощности, но в этот момент у меня появилась возможность спасти других, что я и сделал, дав согласие на пожертвование органов. Всю мою жизнь при виде страданий других у меня возникало сильное желание помочь им, независимо от национальности, религии и пола. Спасение жизни помогает не одному человеку, но и многим людям вокруг него. Всей его семье, жизнь которой полностью меняется. Мы испытываем смешанные чувства, боль от смерти Мухамада сильна, но нас немного утешает, что в такое трудное время мы смогли спасти других».

В Израиле существует программа добровольного донорства «Ади», оформив карту которой, человек выражает желание стать донором органов после смерти. В большинстве случаев родные покойных выполняют их волю, когда к ним обращаются за согласием на пожертвование органов. Каждое такое решение может подарить новую жизнь нескольким людям.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет. Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: http://adi-card.org

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке.