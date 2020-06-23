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Зои Кравиц прокомментировала игру Роберта Паттинсона — «он как бог»

Зои Кравиц прокомментировала игру Роберта Паттинсона

Женщина-кошка из нового «Бэтмена» назвала игру Роберта Паттинсона великолепной, добавив, что актёр идеально вжился в роль супергероя.

Зои Кравиц посчастливилось получить роль в новой экранизации приключений про Брюса Уэйна, которая, по её словам, будет уникальной.

Зои отметила, что Паттинсон будто превращается в Бэтмена каждый раз, когда надевает супергеройский костюм.

Отметим, данный фильм станет началом целой киновселенной, заново начав рассказ о подвигах миллиардера, потерявшего в юном возрасте влиятельных родителей в городе Готэм.

Известно, что режиссёр и сценарист Мэтт Ривз получил от студии Warner Bros. «зелёный свет» на создание трилогии о Тёмном рыцаре.

23 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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