В Швейцарии запустили завод по извлечению CO2 из воздуха

В соответствии с Парижским климатическим соглашением около 200 стран обязались сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, чтобы замедлить процесс глобального потепления. Однако одних лишь сокращений будет явно недостаточно. Специалисты предлагают улавливать СО2 с помощью специальных установок.



Швейцарская компания Climeworks запустила опытную станцию по извлечению СО2 из атмосферы методом прямого захвата воздуха, как на подводных лодках и МКС. Эксперимент проводится на заводе по переработке отходов неподалеку от Цюриха.

Улавливающие насосы установлены на крыше завода. Захваченный атмосферный воздух проходит через фильтры, собирающие СО2. После того как фильтр, пропитанный производными аммиака — аминами полностью заполнен, его нагревают примерно до 100 °С. Это позволяет изолировать CO2 для дальнейшего применения.

В данном эксперименте очищенный СО2 закачивается в теплицу, расположенную в 400 метрах от завода, и используется для выращивания овощей. По мнению специалистов Climeworks, СО2 также найдет применение при создании экологически безопасного топлива или пищевой углекислоты. Еще его можно просто закачивать в грунт.

В нынешнем виде завод способен ежегодно улавливать до 900 тонн СО2. Чтобы продемонстрировать свою эффективность, он будет работать в качестве пилотного проекта в течение трех лет.