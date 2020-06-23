В Нидерландах мужчину осудили за угрозу заразить полицейских коронавирусом

В Нидерландах суд приговорил к десяти неделям административного заключения молодого человека, который намеренно кашлял на полицейских, заявляя, что заразил их коронавирусом.

Суд в Гааге признал его виновным в угрозе причинения смерти.

Судья мотивировал свое решение желанием предостеречь других сограждан от подобных поступков. Особенно в нынешнее кризисное время достойно порицания то, что мужчина собирался заразить сотрудников органов правопорядка.

23-летний осужденный не был инфицирован вирусом SARS-CoV-2.

В ночь на 18 марта он ехал на автомобиле петляя и с превышением скорости и был остановлен полицией. Отказавшись от теста на содержание алкоголя в крови, молодой человек стал намеренно кашлять в лицо задержавшим его двум полицейским, заявляя: «У меня коронавирус, а теперь и у вас!».