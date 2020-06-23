Ученые установили: ультрафиолетовый свет — наиболее эффективное средство борьбы с распространением коронавируса

Ультрафиолетовое излучение признано наиболее простым и эффективным методом нейтрализации вируса в системах вентиляции и закрытых помещениях.

Вспышка COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, потребовала быстрых действий в глобальном масштабе с целью обеспечения доступных к массовому применению мер по снижению вероятности передачи вируса и заражения в помещениях и местах массового скопления народа.

Эти меры необходимы для возвращеню к обычному режиму работы в офисах, школьного обучения, культурных мероприятий и т.д.

Исследования показывают, что коронавирус передается двумя основными путями — по воздуху в виде капель, выдыхаемых инфицированными людьми и вдыхаемых здоровыми людьми, и контактным путем через различные поверхности.

Наиболее распространенные меры профилактики заражения — это защитные маски и экраны, которые доказали свою высокую эффективность при правильном использовании. Однако их эффективность зависит от дисциплины и мотивации населения.

Результаты целого ряда исследований указывают на то, что вероятность распространения вируса в закрытых помещениях намного выше, чем на открытом воздухе. Для решения этой проблемы предлагается использовать фильтры и химикаты, но, несмотря на их эффективность в снижении концентрации загрязненных частиц и капель, проходящих через системы вентиляции, они дорого стоят и требуют профессиональной установки и обслуживания. Кроме того, некоторые химические вещества, которые очень эффективны в уничтожении вируса (например, озон), могут при неправильном использовании сами нанести вред организму человека.

Чтобы решить эту проблему, международная группа экспертов в области вирусологии, иммунологии, аэрозолей, архитектуры и физики изучила различные методы предотвращения распространения SARS-CoV-2 в закрытых помещениях. Основываясь на своих выводах, опубликованных недавно в научном журнале ACS Nano, они единодушно рекомендуют один метод, который назван «особенно эффективным, легко реализуемым и экономически доступным»: нейтрализацию вируса ультрафиолетовым излучением.

Исследование было проведено профессором Техниона Идо Каминером совместно с профессором ICREA (Каталонский институт исследований и передовых разработок) Хавьером Гарсия де Абахо из ICFO (Института фотонных исследований Каталонии), с участием профессоров ICREA Андреаса Мейерханса (Университет Помпеу Фабра) и Джоан Роселл-Лломпарт (Университет Ровира и Вирджили) вместе с проф.

Руфино Хавьером Эрнандесом (Университет Страны Басков) и Тильман Санчес-Эльснер (Университет Саутгемптона).

После исследования доступных в настоящее время источников ультрафиолетового излучения, таких как люминесцентные лампы, микрополости плазмы и светодиоды, группа пришла к выводу, что применение этого типа света внутри систем вентиляции зданий и в помещениях общего пользования (когда в них нет людей), позволяет быстро и эффективно дезактивировать вирусы COVID-19 как в воздухе, так и на поверхностях.

Изучив стоимость развертывания такой технологии, исследователи утверждают, что глобальные капитальные вложения в источники ультрафиолетового излучения на сумму в несколько миллиардов долларов могут обеспечить защиту более миллиарда человек во всем мире, работающих в закрытых помещениях.​

https://mfa.gov.il/mfarus/innovativeisrael/pages/scientists-support-use-of-ultraviolet-light-to-reduce-sars-cov-2-transmission-indoors.aspx