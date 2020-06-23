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Ученые рассказали, как любовь влияет на здоровье

Положительные эмоции и чувства, которые люди испытывают друг к другу, могут избавить от некоторых проблем со здоровьем, утверждают ученые из унивверситета Сиднея в Австралии.

Как пишет CursorInfo, ученые провели исследование, согласно которому гормон окситоцин, который выделяет организм во время переживания эмоциональных привязанностей, может помочь снизить зависимость от алкоголя и никотина, а также защищает организм от стресса. Кроме того, недостаток окситоцина влияет на проблемы с лишним весом и психологическое состояние человека.

Также отмечается, что при «романтических чувствах» в организме вырабатывается «гормон удовольствия» эндорфин, который позволяет облегчить простуду и даже простатит, как утверждают ученые.

23 июня, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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