Ученые рассказали, как любовь влияет на здоровье

Положительные эмоции и чувства, которые люди испытывают друг к другу, могут избавить от некоторых проблем со здоровьем, утверждают ученые из унивверситета Сиднея в Австралии.

Как пишет CursorInfo, ученые провели исследование, согласно которому гормон окситоцин, который выделяет организм во время переживания эмоциональных привязанностей, может помочь снизить зависимость от алкоголя и никотина, а также защищает организм от стресса. Кроме того, недостаток окситоцина влияет на проблемы с лишним весом и психологическое состояние человека.

Также отмечается, что при «романтических чувствах» в организме вырабатывается «гормон удовольствия» эндорфин, который позволяет облегчить простуду и даже простатит, как утверждают ученые.