Ученые начали использовать пульсары как «космические маяки» для навигации

Ученые и инженеры используют Международную космическую станцию ​​для разработки навигации на основе пульсаров. Они планируют создать космические маяки, чтобы помочь с ориентированием в космосе, например, в путешествиях к Луне в рамках программы Artemis НАСА или в будущих полетах человека на Марс.

Пульсары, или быстро вращающиеся нейтронные звезды, являются чрезвычайно плотными остатками звезд, которые взорвались как сверхновые. Они испускают рентгеновские фотоны в ярких, узких лучах, которые взмывают в небо подобно маяку, когда звезды вращаются. С большого расстояния они кажутся пульсирующими, отсюда и название — пульсары.

Рентгеновский телескоп на внешней стороне МКС, исследователь внутреннего состава нейтронной звезды или NICER, собирает и метит время прихода рентгеновского света от нейтронных звезд по небу. Программное обеспечение, встроенное в NICER, называется Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology или SEXTANT, использует маяки от пульсаров для создания GPS-подобной системы. Эта концепция может обеспечить автономную навигацию по всей солнечной системе и за ее пределами.

Стабильность импульсов позволяет с высокой точностью прогнозировать время их прибытия в любую контрольную точку солнечной системы. Ученые разработали подробные модели, которые точно предсказывают, когда импульс достигнет, например, Земли. Время поступления импульса к детектору на космическом корабле и сравнение его с ожидаемым достижением контрольной точки дает информацию для навигации далеко за пределами нашей планеты.

В НАСА отметили, что навигационная информация, предоставляемая пульсарами, не ухудшается при удалении от Земли, поскольку пульсары распространяются по всей нашей галактике.

«Галактический» GPS может работать где угодно в Солнечной системе и даже переносить роботизированные или управляемые системы за ее пределы.