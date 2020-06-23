Тель-Авив: скоростной трамвай «снимут» с рельс

Задержка с вводом в строй “Красной Линии” скоростного трамвая в Тель-Авиве привела к полному переосмыслению проекта.

В министерстве транспорта осознали, что прокладывание рельс займет слишком много времени и осознали, что существует альтернативное и более быстрое решение проблемы — если не для “Красной Линии”, то для следующих стадий транспортного проекта в большом Тель-Авиве.

Речь идет о транспортном средстве с электрическим двигателем mevt, которое выглядит как скоростной трамвай и двигается как скоростной трамвай, но не нуждается в рельсах. mevt нуждается только в зарядке и выделенной полосе движения Компания Нетивей Аялон объявила тендер на закупку таких транспортных средств.

Министр транспорта Мири Регев заявила: “Речь идет об еще одном “умном” транспортном средстве будущего. Мы продвигаем в Израиле будущее общественного транспорта, которое обеспечит граждан “умным” и зеленым общественным транспортом, гарантирующим социальную мобильность для всех граждан”.

http://mignews.com/news/economics/world/220620_81026_29963.html