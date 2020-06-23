Стало известно сколько минимально нужно отправить людей на Марс для создания цивилизации

Для того, чтобы на Марсе возникла самодостаточная цивилизация, необходимо создать поселение из минимум 110 человек. Это позволит такой системе постепенно развиться в самодостаточную жизненную систему. Полный текст в Nature был опубликован исследователями-демографами на днях.
Авторы показывают, что математическая модель может быть использована для определения минимального количества поселенцев и образа жизни для выживания на другой планете, используя в качестве примера Марс . Модель основана на сравнении времени необходимого для осуществления всех видов человеческой деятельности обеспечивающих выживание и доступного времени поселенцев. Важный параметр модели — коэффициент совместного использования, который позволяет сократить требования к временные требования, если, например, действие касается строительства объекта, который может совместно использоваться несколькими лицами.
Для анализа выживания на Марсе были сделаны некоторые предположения об организации труда поселенцев и инженерных вопросах . Минимальное количество поселенцев оказалось равно 110. Другие значения предполагаемых параметров могут быть проанализированы. Метод позволяет проводить оценки и сравнения, открывая дискуссию о наилучшей стратегии. Если относительно низкое число подтвердится, выживание на другой планете может оказаться легче, чем ожидалось, при условии, что организация труда поселенцев является правильной.»
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