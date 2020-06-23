Сара Джессика Паркер пересадила себе огромную грудь

Выйдя из самоизоляции, 55-летняя Сара Джессика Паркер, как и все те, кто заскучал по солнцу, морю и океану, устремилась на пляж — в минувшие выходные звезда сериала «Секс в большом городе» вместе со своим 58-летним супругом Мэттью Бродериком отправилась в Хэмптонс.

На пляже актриса появилась в черном слитном купальнике, а на талии завязала белую рубашку.

Актриса, которая в детстве занималась балетом и сейчас включает его в свои тренировки, в очередной раз восхитила поклонников своей точеной и подтянутой фигурой. В сети пишут, что выглядит она потрясающе, а ее форме могут позавидовать очень многие.

Интересно, что сама актриса не является фанаткой спорта и не проводит в спортзале по несколько часов.

Я тренируюсь в общей сложности 22 минуты, потому что это все, что я могу вынести.

— говорила она.

А такую форму ей удается поддерживать благодаря своей любви к ходьбе. Она отмечала, что каждый день проходит 10 тысяч шагов, отводя детей в школу, занимаясь своими делами и отправляясь на встречи.

Кроме того, я живу в доме с четырьмя лестничными пролетами,

— отметила Сара Джессика.