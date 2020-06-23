Модель снялась в топе-корсете с декольте на шнуровке и сделала его бестселлером

Манекенщица популярного модного бренда Fashion Nova поучаствовала в рекламной съемке в топе-корсете с декольте и сделала его бестселлером. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о черном облегающем топе Rude Girl Faux Leather Halter Top из искусственной кожи, вырез на передней части которого оформлен перекрестной шнуровкой. В рамках рекламной кампании вещь представила известная модель Эшли Илен (Ashley Ilene), которая совместила ее вместе с голубыми джинсами.

Указанная модель продавалась на официальном сайте марки за 48 фунтов стерлингов (четыре тысячи рублей). Однако в настоящий момент, по информации издания, после публикации с участием девушки в Instagram-аккаунте бренда, ее полностью раскупили во всех размерах.