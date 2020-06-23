Лили Рейнхарт и Коул Спроус ответили на обвинения в сексуальном насилии

Вслед за 26-летним Джастином Бибером сегодня еще несколько звезд шоу-бизнеса были вынуждены отвечать на обвинения в насилии, выдвинутые против них в соцсетях. 27-летний Коул Спроус и 23-летняя Лили Рейнхарт прокомментировали слова анонимных пользователей твиттера, которые обвинили их, а также двух других звезд сериала «Ривердейл» (Riverdale), Ванессу Морган и Кей-Джея Апу, в домогательствах и насилии.

Меня и трех других актеров ложно обвинили в сексуальном преступлении анонимные аккаунты в твиттере. Я очень серьезно отношусь к этим обвинениям и буду работать с теми, кто поможет мне докопаться до истины. Ложные обвинения наносят огромный вред реальным жертвам преступлений. Более того, я никогда не стремился заставлять кого-то молчать. Я призываю лишь подробно разбираться в обвинениях, потому что описанных событий не было, — написал Коул Спроус в твиттере.

Лили Рейнхарт и Коул Спроус

Создательница анонимного аккаунта (без фото и описания профиля) под ником Виктория публично заявила, что актер якобы изнасиловал ее на вечеринке в 2013 году. В другом анонимном аккаунте, которого больше не существует, были выдвинуты обвинения против Лили Рейнхарт, Ванессы Морган и Кей-Джея Апы.