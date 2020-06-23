Лили Рейнхарт и Коул Спроус ответили на обвинения в сексуальном насилии

Вслед за 26-летним Джастином Бибером сегодня еще несколько звезд шоу-бизнеса были вынуждены отвечать на обвинения в насилии, выдвинутые против них в соцсетях. 27-летний Коул Спроус и 23-летняя Лили Рейнхарт прокомментировали слова анонимных пользователей твиттера, которые обвинили их, а также двух других звезд сериала «Ривердейл» (Riverdale), Ванессу Морган и Кей-Джея Апу, в домогательствах и насилии.
Меня и трех других актеров ложно обвинили в сексуальном преступлении анонимные аккаунты в твиттере. Я очень серьезно отношусь к этим обвинениям и буду работать с теми, кто поможет мне докопаться до истины. Ложные обвинения наносят огромный вред реальным жертвам преступлений. Более того, я никогда не стремился заставлять кого-то молчать. Я призываю лишь подробно разбираться в обвинениях, потому что описанных событий не было, — написал Коул Спроус в твиттере.
Лили Рейнхарт и Коул Спроус
Создательница анонимного аккаунта (без фото и описания профиля) под ником Виктория публично заявила, что актер якобы изнасиловал ее на вечеринке в 2013 году. В другом анонимном аккаунте, которого больше не существует, были выдвинуты обвинения против Лили Рейнхарт, Ванессы Морган и Кей-Джея Апы.
Я всегда серьезно относилась к обвинениям в сексуальном насилии. Однако удалось доказать, что этот аккаунт был создан специально для распространения ложных историй обо мне и моих коллегах. Сложно придумать что-то более изощренное, чем ложь о сексуальном насилии… Подобная ложь может разрушить жизнь и карьеру. И я могу назвать опубликованные слова ложью, потому что тот, кому они принадлежат, уже признал их таковыми, признал, что истории были сфабрикованы. Мы рассматриваем возможность подать судебный иск. Подобное нездоровое поведение вредит настоящим жертвам насилия, которых я всегда поддерживала и верила им, — написала в соцсети Лили Рейнхарт.
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