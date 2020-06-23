Кэти Перри показала, как они с Орландо Блумом готовятся к рождению дочери

Считаные недели остаются до того момента, когда 35-летняя Кэти Перри и ее 43-летний жених Орландо Блум станут родителями. Этого события пара ждет с большой радостью и трепетом, и вчера певица в эфире Mix 104.1 рассказала, как они с бойфрендом готовятся к рождению дочери.

Перри призналась, что Орландо, у которого есть девятилетний сын Флинн от бывшей супруги Миранды Керр, очень взволнован перспективой стать отцом девочки.

Я думаю, он очень рад тому, что у нас будет дочка. Говорят, что маленькие девочки — папины дочки. Вот как все будет. Посмотрим,

— рассказала Кэти.

Она добавила, что, несмотря на то что взволнована не меньше своего жениха, она сейчас переживает весь спектр эмоций, так как готовится к предстоящему материнству на фоне пандемии коронавируса и общественных беспорядков.

Я была подавлена, я была взволнована, я была счастлива, я была вне себя от радости, я была в депрессии. В мире сейчас дикие времена, и это дикое время, чтобы подарить миру новую жизнь,

— поделилась Перри.

Что касается имени для своей дочери, звезда объяснила, почему они до сих пор окончательно с ним не определились.

Я думаю, пока у нас еще есть возможность выбора, и она сама нам все скажет… Я посмотрю на нее и пойму: «Да, точно, это ты. Ты — она самая»,

— объяснила Кэти.

О беременности Перри стало известно в марте — тогда она представила клип на песню Never Worn White, в котором рассекретила свое интересное положение. Во время беременности она продолжала работать над пятым студийным альбомом, релиз которого намечен на 14 августа. В одном из интервью она даже пошутила, что не уверена, что появится раньше: ее ребенок или новая пластинка.