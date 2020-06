Извержение вулкана на Аляске связали с падением Римской республики

Группа исследователей из Европы и США связала извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры с ухудшением климатических условий в Средиземноморском регионе в течение последующих двух лет. Это, вероятно, привело к неурожаям, голоду и болезням, которые усугубили социальные волнения и поспособствовали политическим изменениям в некоторых государствах западной цивилизации. Статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Убийство древнеримского диктатора Гая Юлия Цезаря в марте 44 года до нашей эры ознаменовало начало больших политических потрясений в Средиземноморье, и в первую очередь это коснулось Римской Республики и Государства Птолемеев в Египте. Античные источники и палеоклиматические данные свидетельствуют, что эти изменения происходили на фоне весьма неблагоприятных погодных условий.

Историки давно предполагали, что наиболее вероятной причиной изменения климата стало мощное извержение вулкана. Основными претендентами считались вулканы Этна на Сицилии, Шивелуч на Камчатке и Апоеке в Никарагуа. Джозеф Макконнелл (Joseph R. McConnell) из Института изучения пустыни в Неваде и его коллеги из других научно-исследовательских центров США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Ирландии и Дании считают, что действительным виновником ухудшения климата в Средиземноморье было кальдерообразующее извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры.

Команда ученых, в которую помимо специалистов по климату, входили и историки, использовала известные данные научных наблюдений из разных регионов Земли для реконструкции климата в указанный период. Например, анализ информации в древесных кольцах чувствительных к температуре деревьев Австрии и Скандинавии показал заметное региональное похолодание (более трех градусов Цельсия в летний период) в 43 и 42 годах до нашей эры. Похожие данные были получены из годичных колец сосны остистой, произрастающей в горной системе Калифорнии Белые горы. Специалисты выявили редкое морозное кольцо, которое указывает на аномальные температуры ниже нуля в начале сентября 43 года до нашей эры, то есть, в конце летнего вегетационного периода в Северном полушарии.

Еще одно свидетельство резкого изменения погодных условий в эти годы — данные из спелеотем карстовых пещер Шихуа в Северо-Восточном Китае. Спелеотемы — вторичные минеральные отложения, которые с течением времени образуются в пещерах. Исследование этих отложений в Шихуа показало, что в течение трех лет с 45 года до нашей эры происходило снижение летней температуры более чем на два градуса Цельсия. Китайские письменные документы также свидетельствуют о необычных холодных погодных явлениях в 43 и 42 годах до нашей эры, включая поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Ученые также обратили внимание на свинцовое загрязнение льдов Гренландии. Выбросы от добычи и обработки в Древнем Риме свинца и серебра попадали в атмосферу и переносились на значительные расстояния — до Гренландии, где оседали на ледниках. Возраст отложений этого металла напрямую связан с изменениями в экономике Древнего Рима. Показатели за 43-34 годы до нашей эры оказались довольно низкими, что свидетельствует о сокращении добычи свинца и, скорее всего, о спаде в экономике.

Однако главным в исследовании было изучение ледяных кернов Гренландии и Российской Арктики на предмет наличия древней тефры, следов извержения вулканов. Исследовав вулканические осадки в кернах, специалисты смогли определить следы двух различных извержений. Одно из них — мощное, но давшее в атмосферу кратковременный эффект — произошло в начале 45 года до нашей эры. Другое произошло в начале 43 года до нашей эры, оно оказалось гораздо серьезнее, чем первое, и его последствия длились более двух лет.

Сравнив геохимический анализ образцов тефры второго извержения из ледяных кернов с образцами тефры вулканов, которые предположительно извергались в те года, Макконнелл с коллегами вычислили ее источник — вулкан Окмок на Аляске, так называемое извержение Okmok II. Оно считается одним из самых крупных извержений вулканов за последние 2500 лет.

Поскольку точное местоположение, расчетные сроки извержения и выхода серы были известны, специалисты смоделировали степень тяжести и устойчивости климатической реакции. Для этого использовали CESM — Community Earth System Model, объединенную климатическую модель для симуляции климатической системы Земли.

Согласно работе Макконнелла и его коллег, радиационное воздействие от мощного извержения Окмока в начале 43 года до нашей эры в высоких широтах привело к выраженным изменениям в гидроклимате, включая необычайно влажные климатические условия и падение средних сезонных температур на целых семь градусов Цельсия ниже нормы. Причем похолодание было особенно заметно летом и осенью.

Авторы отмечают, что осадки трудно точно смоделировать, но результаты работы позволяют предположить сильное превышение их нормы в указанный период. За норму было взято среднее количество осадков в течение 60 лет до 46 года до нашей эры. В южной части Европы осадки после извержения Окмока летом были на 50-120 процентов выше нормы, а осенью составляли до 400 процентов нормы. Все это длилось не менее двух лет после извержения.

Таким образом, период с 43 по 34 годы до нашей эры был, вероятно, одним из самых холодных десятилетий в Северном полушарии за последние 2500 лет. А 43 и 42 годы до нашей эры оказались вторым и восьмым самым холодным годом за тот же период.

Исследователи уточняют, что не имеют в виду прямую причинно-следственную связь между историческими событиями в Средиземноморье и извержением Окмока. Но, тем не менее, климатические изменения, вызванные последним, вероятно, привели к неурожаям, голоду и болезням в странах Средиземноморского бассейна. А это, в свою очередь, наряду с другими факторами вызвало необратимые изменения в политических системах Древнего Рима и Государства Птолемеев.

Кроме того, уточнение местоположения источника катастрофического извержения 43 года до нашей эры, сделанное исследователями, вносит важный вклад в улучшение моделирования и понимание воздействия таких событий на климат.

Также в работе приводится большой список античных источников, в которых описывались различные климатические аномалии. Например, случившиеся в марте и апреле 44 года до нашей эры атмосферные явления (гало, паргелий и затмение солнца) некоторые древние авторы интерпретировали как предзнаменования и знаки, связанные с убийством Гая Юлия Цезаря в середине марта. Исследователи приводят в пример поэму Вергилия «Георгики» и «Сравнительные жизнеописания» Плутарха.

Кроме того, Дион Кассий, Юлий Обсеквент и Евсевий Кесарийский упоминают, что на небе было видно три солнца. Это явление, которое называется паргелий, вызвано преломлением солнечного света в кристалликах льда в верхних слоях атмосферы в холодную погоду. Первые два историка также отметили сияющий цветной ореол вокруг солнца. Возможно, это было так называемое кольцо Бишопа — возникающее после мощного извержения вулкана преломление солнечного света в частицах вулканической пыли и газа.

Целый ряд античных авторов рассказывают, что при вступлении Октавиана в Рим после убийства Цезаря солнце было окружено радужным кольцом. Этим «знаком свыше» не преминули воспользоваться сторонники будущего императора, объявив явление «божественной милостью». Об этом явлении упоминали Светоний, Веддей Патеркул, Плиний Старший, Павел Орозий и уже упоминавшиеся Дион Кассий и Юлий Обсеквент.

Все эти явления соответствуют атмосферным проявлениям извержений вулканов. Но поскольку произошли они до извержения Окмока в 43 году, то, скорее всего, были вызваны другим извержением — вулкана Этна на Сицилии в 44 году до нашей эры (как и упоминал Вергилий в своей поэме). Это событие исторически хорошо задокументировано.

В другую группу источников исследователи объединили античных писателей, рассказывавших о необычайно холодной погоде, а также голоде. Все эти упоминания относятся к периоду 43-42 годов до нашей эры, и, возможно, отражают климатические условия, спровоцированные извержением Окмока в начале 43 года до нашей эры. Однако авторы работы уточняют, что некоторые из этих погодных изменений могли быть последствиями более раннего извержения Этны.

Упоминания в источниках о голоде в Римской республике, начиная с 43 и до 36 года до нашей эры, исследователи считают свидетельствами начала значительного социального потрясения. Макконнелл и его коллеги обращают внимание, что голод был вызван затяжным гражданским конфликтом и военными действиями на территории страны. Однако собранные в работе свидетельства предполагают также сильный экологический контекст бедствия.

Большая часть зерна, которое потребляло население Римской республики, импортировалась. Основными источниками пшеницы в I веке до нашей эры были Сардиния, Сицилия и Африка, в том числе и Египет, где с 51 года до нашей эры правила царица Клеопатра из династии Птолемеев. Сельское хозяйство Древнего Египта сильно зависело от ежегодных разливов Нила, с чем была связана и политическая стабильность государства.

Истоки Голубого Нила и его правого притока Атбары являются источником более 85 процентов объема паводковых вод в Египте. Последние, в свою очередь, зависят от муссонных ливней, которые приносят ветра с Индийского океана. Связь между восточноафриканским муссоном и вулканической активностью хорошо описана в научной литературе. Климатическая модель Маконнелла и его коллег предполагает резкое похолодание в низовьях бассейна реки Нил весной, летом и осенью в связи с извержением вулкана Окмок. Сульфатные аэрозоли вулканического происхождения ослабляют муссоны, что негативно влияет на ежегодные разливы Нила, от которых зависит благополучие населения Египта.

Таким образом, авторы публикации предполагают, что кризис в Римской республике и Государстве Птолемеев, вызванный социальными потрясениями конца 40-х годов до нашей эры был усугублен климатическими изменениями в Северном полушарии из-за извержения вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры.