Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся

Одна из самых любимых звездных пар российского шоу-бизнеса комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус после 8 лет брака подали на развод!
Такая новость шокировала публику и поклонников людей. В отличие от иных звездных союзов, пара никогда не выставляла свои отношения на показ, стараясь всегда проблемы решать внутри семьи, как и разделять свое счастье. Даже звездные коллеги по камеди множество раз подкалывали и подшучивали над Харламовым на тему его брака.
Отметим, что за прожитое время вместе, звезды родили прекрасную дочь. Несмотря на развод, супруги не желают портить или прерывать отношения между собой и своим совместным ребенком.
«Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми, расстаемся друзьями, с большим уважением друг к другу. Сейчас идет бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и наших близких»/
Его супруга Асмус полностью солидарна с мужем, вот, что Кристина думает о разводе:
«Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. Мы расстаемся без грязи, продолжая уважать друг друга. Сейчас я переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки, которую мы, безусловно, будем растить вместе как любящие родители».
Добавим, что эта одна из немногих звездных пар, кому удается разойтись в столь теплых и дружеских отношениях. В любом случае, развод не дается никому просто, поэтому Харламов попросил поклонников и СМИ на время не трогать их с супругой.
Leave a Reply