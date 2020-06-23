Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся

Одна из самых любимых звездных пар российского шоу-бизнеса комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус после 8 лет брака подали на развод!

Такая новость шокировала публику и поклонников людей. В отличие от иных звездных союзов, пара никогда не выставляла свои отношения на показ, стараясь всегда проблемы решать внутри семьи, как и разделять свое счастье. Даже звездные коллеги по камеди множество раз подкалывали и подшучивали над Харламовым на тему его брака.

Отметим, что за прожитое время вместе, звезды родили прекрасную дочь. Несмотря на развод, супруги не желают портить или прерывать отношения между собой и своим совместным ребенком.