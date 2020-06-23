«  
  »

ЦАХАЛ: мультикоптеры в подразделении 9900 военной разведки — создано новое подразделение

Основным пользователем мультикоптеров до сих пор являлись Войска полевой разведки («Хейль hа-Исуф hа-Крави»).  И вот, 18.06.20, было опубликовано, что подразделение мультикоптеров («Йехидат hа-Рахфаним») открывается в подразделении 9900 военной разведки (АМАН) – подразделении визуальной (IMINT – imagery intelligence) и географической разведки АОИ.
Новое подразделение будет заниматься сбором точной разведки в высокой резолюции, с использованием мультикоптеров и самых современных технологий в этой области. Преимущества данных аппаратов – дешевизна и доступность, а также возможности работы днём и ночью, в различных погодных условиях.

23 июня, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  