Беглый банкир опубликовал архивные снимки дочерей Владимира Путина

Находящийся в бегах экс-владелец «Межпромбанка» Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте фотографии дочерей президента России Владимира Путина. Тем самым беглый банкир фактически подтвердил, что Мария Воронцова и Катерина Тихонова — дочери Владимира Путина.

Так, одна из опубликованных фотографий подписана «Друзья юности — это навсегда!!! Александр Пугачев (сын Сергея Пугачева), Катерина и Мария Путины, Виктор». Девочки на фотографии очень похожи на Марию Воронцову и Катерину Тихонову, которых в СМИ называли дочерьми Путина.

Всего на сайте Пугачева опубликовано шесть снимков с дочерьми Путина: «Жажда знаний», «Фото в библиотеке Кремля», «Жена Путина тоже должна ждать в приемной вместе с детьми», «Частная встреча на даче Пугачева», «Друзья юности — это навсегда!!! Александр Пугачев, Катерина и Мария Путина, Виктор», «Бильярдный стол, где играл Брежнев» и «Вечеринка на полной скорости».

(слева направо) Сын Сергея Пугачева Александр, Катерина и Марина ПутиныИз архива Сергея Пугачева (слева направо) Сын Сергея Пугачева Александр, Катерина и Марина ПутиныИз архива Сергея Пугачева

Напомним, в прошлом году на большой пресс-конференции у Владимира Путина спросили о его предполагаемых дочерях — Екатерине Тихоновой и Марии Воронцовой. «Это секрет Полишинеля. Когда вы уже признаете, что это ваши дети и когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?» — спросила президента журналист Фарида Рустамова. Отвечая на вопрос, Путин так и не признал, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова — его дочери. Правда, оказалось, что он в курсе их дел и даже поделился некоторыми деталями.

Добавим, Владимир Путин никогда не подтверждал информацию о том, что Катерина Тихонова — его младшая, а Мария Воронцова — его старшая дочь, однако и не опровергал этого. Тихонова является гендиректором фонда «Иннопрактика», который в 2018 году получил рекордную выручку в 488 млн рублей. Воронцова, по данным СМИ, является совладелицей АО «Номеко».

Находящийся в бегах банкир Сергей Пугачев обвиняется в мошенничестве и присвоении 28 млрд рублей клиентов основанного им «Межпромбанка». Пугачев и его адвокаты считают, что «все обвинения в его адрес со стороны российских властей политически мотивированы и юридически не обоснованы». Пугачев дал несколько скандальных интервью, в которых рассказывал о своих взаимоотношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото в библиотеке Кремля Фото в библиотеке Кремля

Так, летом 2015 года он давал интервью телеканалу «Дождь», в котором сообщил, что именно он предложил кандидатуру Владимира Путина на роль преемника Бориса Ельцина. Бывший сенатор заявил, что на тот момент ключевое решение принимали три человека: он сам, дочь Ельцина Татьяна Дьяченко и ее муж, экс-глава администрации президента Валентин Юмашев.

В фильме «Тайные богатства Путина», который британский телеканал BBC One выпустил в январе текущего года, Пугачев рассказывает, что Владимир Путин «контролирует крупный бизнес» в России. По его словам, Путин «лично признавался» ему в том, что «хочет покинуть пост состоятельным человеком». «Люди, обладающие большим богатством, на 100% зависят от Путина», — говорил Пугачев.