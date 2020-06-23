5 способов влюбиться в природу Бали

Туристы, желающие посетить Бали, представляют себе пляжи, пальмы, жару и соответствующие виды отдыха — пляжные. А потом потрясенно рассказывают о путешествии, перебирая целую коллекцию впечатлений. Бали — «хитрый» и многоликий остров. Для фанатов пляжного отдыха здесь созданы все условия, но если вы привыкли к более разнообразному досугу, вас ждет множество открытий!

Почему стоит посетить Бали?

Приветливый остров скрывает под своей зеленой тропической «одеждой» удивительные места, их посещение обязательно заставит вас скучать по Бали, когда путешествие завершится!

Водопады

Бали — настоящий остров водопадов, и вовсе не тех, на какие смотрят издалека, с огороженных площадок. В них можно купаться! Интересные водопады:

«король» балийских водопадов, самый высокий из них — Секумпул;

двойной Гит Гит;

Алинг Алинг, падающий в бирюзовое озеро;

окруженный зеленью Тегенунган (если будете в Куте, он в часе езды и близко к парковке);

Нунг Нунг — мощный и «громкий».

Вулканы

На Бали два вулкана. Батур популярнее у туристов, там есть возможность получить острые ощущения, прогуливаясь по самой кромке вулкана, и даже сварить себе завтрак прямо на нем. На Агунг (самую высокую гору острова) можно подняться по длинному (7-8 часов в одну сторону) и короткому (4 часа) трекам и увидеть потрясающие пейзажи.

Горные озера

Тамблинган и Буян (1200 над уровнем моря) — озера в кратере потухшего вулкана. Сюда приезжают ради прохлады и великолепных пейзажей. Есть отличная смотровая площадка. Озеро с забавным для русского уха названием Братан — более популярное место из-за храма Улун Дану. Оно тоже очень красиво.

В мире животных Бали

Лес обезьян в Убуде — райское место, если вы устали от жары. Огромные деревья создают прохладу, есть где посидеть и полюбоваться на каменные скульптуры. И, разумеется, пообщаться с хозяевами леса — обезьянами. Они и чувствуют себя хозяевами — абсолютно не боятся гостей, стремятся пообщаться и что-нибудь выпросить, охотно позируют для фото — строят смешные мордочки, делают друг дружке «массаж». Но берегите украшения и телефоны — обезьяны легко позаимствуют их, чтоб поносить или позвонить!

Elefant Safari Park в получасе езды от Убуда — огромный парк-питомник с детской площадкой для слонят и возможностью покататься на их папах и мамах.

Рукотворные чудеса

Люди на Бали живут в гармонии с природой — так из обычного возделывания земли получаются настоящие шедевры. Где вы еще увидите рисовые поля, ставшие красивейшей достопримечательностью и визитной карточкой места? Тегаллаланг, рисовые террасы в 9 км от Убуда выглядят чудом природы, а не созданием человеческих рук — изумрудные ступеньки с зеркальцами воды. Популярный аттракцион — качели, на них можно высоко взлететь и в полной мере оценить красоту пейзажа.

В Бедугуле можно посетить одну из клубничных ферм, помочь в сборе урожая и купить все, что соберете. Клубника вкуснейшая, недаром в Бедугуле даже памятник ей поставили! А в местном кафе предлагают клубничную пиццу!

5 способов познакомиться с культурой Бали

Что за люди жили здесь и живут сегодня? Об этом расскажут древние сооружения и современные поселения.

Пещеры и гробницы

Недалеко от Убуда сохранилось жилище индуистских монахов XI века — Слоновые пещеры (Гоа Гаджа). Монахи-отшельники вырубили их в скале, украсив ее фактурной резьбой по камню. Прямо над входом в пещеры на туристов не грозно, а как-то с любопытством смотрит физиономия демона. В пещерах «живут» статуя бога-слона Ганеши и много древних скульптур.

А самым древним индуистским пещерным храмом Бали считается Гунунг Кави к северо-востоку от Убуда. Чтобы добраться до него, придется преодолеть 300 ступенек, спускающихся к реке. Это величественный скальный комплекс с храмом, усыпальницами семьи короля Анака Вунсу, кельями, комнатами для паломников и пещерками для медитации.

Храмы

Каждый балийский храм имеет собственное лицо и «изюминку»:

Танах Лот стоит на скале в 100 м от берега;

храмовый комплекс Бесаких («Мать храмов») находится на склоне вулкана Агунг и состоит из 3 крупных храмов (Брахмы, Шивы и Вишну) и 19 маленьких (менее значительных божеств);

Лухур Улувату расположился на вершине утеса, в 70 м над морем. После заката здесь проходит представление с национальными танцами — Кечак;

Лемпуянг на востоке острова, в горах — настоящая «лестница в небо» из 1700 ступенек, чтобы попасть на вершину, придется потратить около 5 часов;

Улун Дану на озере Братан станет для вас магическим впечатлением, если оказаться здесь на рассвете и войти через бесплатный вход со стороны отеля Enjung Beji Resort: вас встретят птицы, тишина и волшебное озеро.

Водный дворец Тиртаганга

Резиденция Кетута, последнего раджи провинции Карангасем, называется Тиртаганга («Священная вода Ганга»). И это настоящее царство воды: пруды, бассейны, фонтаны, утопающие в зелени и охраняемые статуями демонов и зверей. Можно «погулять по воде» (по тропинкам из отдельных каменных плит) и пообщаться с золотыми карпами кои.

Деревни

Рядом с Убудом расположились деревни балийских мастеров. В деревне Челук проживают искусные ювелиры, Батубулан знаменита камнерезами, а Мас — резчиками по дереву.

В Мундуке есть деревня специй — если любите ароматные экзотические приправы к пище. А на восточном берегу озера Батур в деревне Труньян проживают аборигены Бали — представители народа бали-ага. Труньян зовут «деревней мертвых». Нет, ее жители не зомби. Просто у них своеобразный способ захоронения усопших.

Пасар Сени Убуд

Это рынок в Убуде напротив дворца Пари Сарен, созданный по принципу арт-галереи: магазины расположены в двухэтажных зданиях. Здесь можно приобрести разнообразные изделия местных мастеров — как уникальные вещи, так и сувениры.

Где поселиться: самый необычный отель Бали

Мест для заселения на Бали множество — от пятизвездочных отелей до бамбуковых домиков с крышей, но без стен. Между этими полюсами — разнообразные виллы, апартаменты, хостелы. Но если вы хотите почувствовать настоящее слияние со сказочной природой Бали — стоит рассмотреть самый удивительный отель на острове: Bubble Hotel Bali. Точнее, это три отеля в трех локациях острова. По версии сервиса Airnbnb Bubble Hotel входит в топ-10 самых уникальных отелей мира.

У вас есть возможность поселиться:

в джунглях Убуд;

на пляже Нунгаланг;

на пляже Ньянг Ньянг.

В джунглях вы будете проживать в уединенном месте на холме среди тропической зелени и рисовых полей, внизу речка. Отели на пляжах находятся в 10 шагах от моря, в труднодоступных местах. Это идеальный вариант для романтичных пар и одиночек, желающих отдохнуть от суеты — никто не побеспокоит вас без вашего желания.

Что необычного? От природы вас не будут отделять стены, и не придется подходить к окнам, чтоб увидеть Бали. Вы будете жить в прозрачном шаре! По необходимости шар закрывается занавесками по периметру. Ночью над вами будут звезды Бали: из-за чистой, прозрачной атмосферы над островом они кажутся крупными и близкими, сияющими, как бриллианты.

Каждый жилой шарик с роскошным спальным местом оснащен системой кондиционирования, бесперебойно снабжается свежим воздухом, в нем есть розетки для подзарядки гаджетов. Душ и туалет за пределами шара, абсолютно функциональные и современные, но на природе!

Меню Bubble Hotel Bali — это блюда итальянской кухни или приготовленные по вашему выбору. В меню обязательно присутствуют мясо, рыба, свежайшие морепродукты, все экологически чистое и вкусно приготовленное с соусами и специями.

Свежие круассаны и булочки, любые местные фрукты, смузи из более чем 9 видов фруктов, безалкогольные и алкогольные (вина, различные сорта пива) напитки. Если вы вегетарианец — просто сообщите об этом, и для вас будут приготовлены соответствующие блюда.

Если вам показалось, что номера-шары — прихотливая выдумка дизайнера, не представляющего реальной жизни на Бали, знайте: это не так. Владелец «шарообразных» отелей Феликс Дёмин — страстный путешественник, серфер, фридайвер и альпинист, посетивший 56 стран и уже 6 лет проживающий именно на Бали.

Он прекрасно знаком как с климатом и природными условиями острова, так и с потребностями туристов. Феликс увлечен саморазвитием и убежден, что номера-шарики — прекрасная возможность отдохнуть от мегаполисов, приблизиться к живой природе, почувствовать покой и умиротворение. То есть отдохнуть по-настоящему — не только телом, но и душой.