В Китае тестируют «летающий» поезд

В Китае стартовали испытания поезда на магнитной подушке, который перемещается по воздуху без контакта с землей. Проект запустила компания CRRC Qingdao Sifang Co в Шанхае. Информация об этом появилась в агентстве Синьхуа.

В Китае приступили к заводским динамическим испытаниям прототипа поезда на магнитной подушке с проектной скоростью 600 км/час. Поезд перемещается в воздухе, не касаясь земли. Исследователи провели комплексные проверки тестового образца в различных рабочих режимах. Событие обозначает серьезный прорыв в разработке системы высокоскоростного левитирующего транспорта, отметили в компании CRRC Qingdao Sifang.

Благодаря некоторым конструктивным особенностям левитирующий поезд на магнитной подушке во время движения издает совсем мало шума. Минимальный радиус разворота меньше радиуса разворота обычных поездов метро в два раза, поэтому транспорт будет более маневренным.

Эксплуатационное состояние поезда с магнитным подвесом удовлетворительно и его основные характеристики соответствуют проектным требованиям.

Динг Сансан, заместитель главного инженера компании

Сансан отметил, что система высокоскоростного транспорта с магнитной левитацией включает в себя такие подсистемы, как тяговое электроснабжение, управление движением поездов на основе связи и рельсовый путь.

Проект разработки стартовал в июле 2016 года. В исследованиях участвовали более 30 предприятий, вузов и НИИ из разных районов страны. Прототип поезда на магнитной подушке был изготовлен на производственной линии компании CRRC Qingdao Sifang Co в мае этого года.