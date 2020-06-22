Ученые — стало понятно, почему Луна кривая

У Луны есть «ближняя сторона», которая всегда обращена к Земле, и «дальняя сторона», которая всегда находится в тени. Обе этих части спутника отличаются друг от друга. Ученые из Токийского технологического университета думают, что наконец-то понимают, почему.

История системы Земля-Луна — это до сих пор загадка. Ученые считают, что она образовались, когда тело размером с Марс столкнулось с Протоземлей, в результате чего компоненты обоих тел смешались. Земля оказалась более крупной в результате этого столкновения и сохранила достаточно тепла, чтобы стать тектонически активной. Луна, будучи меньше, вероятно, остыла быстрее. Теперь спутник Земли — это относительно холодное, покрытое скалами тело с ограниченным количеством воды.

Ключ к пониманию того, почему ближняя и дальняя стороны Луны так отличаются, лежит в сильной асимметрии, наблюдаемой на поверхности спутника. На постоянно обращенной к Земле, ближней стороне Луны, ночью и днем можно увидеть темные и светлые пятна. Древние астрономы называли эти темные области морями, они думали, что в них есть вода. Используя телескопы, ученые смогли выяснить, что на самом деле не моря, а скорее кратеры или вулканические объекты. Однако обратная сторона Луны была все еще недоступна для изучения. Только после первых миссия стало ясно, что Луна не так уж симметрична, как это считалось ранее.

По мнению ученых из Токийского университета, такие отличия между сторонами Луны появились, так как радиоактивные элементы были уникально распределены после столкновения.

Луна и Солнце для Земли являются доминирующими объектами в небе, оба этих тела имеют ряд особенностей, на основе которых ученые пытаются объяснить, как сформировались наша планета и Солнечная система. Большинство планет в нашей Солнечной системе имеют спутники. Например, у Марса есть два спутника, у Юпитера — 79, а у Нептуна — 14. Как планеты получили свои спутники и почему они обладают свойствами, которые они имеют, — это вопросы, которые могут пролить свет на многие аспекты эволюции ранней Солнечной системы.