Ученые сообщили, что антибиотики скоро могут стать бесполезными

В Британии за последние десятилетие обнаружено 19 новых генетических механизмов, которые делают бактерии неуязвимыми для антибиотиков. Британское правительственное агентство Public Health England (PHE) пишет о неизлечимых гонорее и стафиллококке.

В агентстве опасаются, что антибиотики скоро могут вообще оказаться бесполезными. Для этого нужно, чтобы количество резистентных бактерий в среде превысило определенный уровень. Одна из главных задач здравоохранения сегодня — предотвращать распространение «супербактерий» с сопротивляемостью к антибиотикам, считают медики. В PHE отобрали 1300 образцов таких бактерий, среди которых были возбудители гонореи, стафилококка, воспаления мочеполовых путей, почек и кишечника. Все они обладают устойчивостью к лекарствам.

При этом большинство обнаруженных бактерий показывают сопротивляемость к так называемым антибиотикам «последнего резерва» — карбапенемам и колистину. Эти лекарства применяют только в самых тяжелых случаях. «Бактерии получают новые механизмы сопротивления антибиотикам, усваивая части ДНК других бактерий», — объясняют в Public Health England. Кроме того, бактерии могут обрести сопротивляемость путем мутаций.

Какие могут быть последствия?

Обнаружение 19 новых генетических механизмов не означает, что в Британии появилось 19 новых, не излечимых антибиотиками болезней. Их может быть намного больше. Так, за последние пять лет в лаборатории Public Health England было обнаружено 32 вида бактерий, устойчивых ко всем испытанным на них антибиотикам. Последствия распространения устойчивых к антибиотикам бактерий могут быть катастрофическими, говорят в организации. Без эффективных антибиотиков даже простая хирургическая операция будет связана с риском заражения — восстановление пациента будет длиться дольше, а летальных исходов станет больше. Организации здравоохранения давно бьют тревогу в связи с появлением супербактерий. По статистике, сегодня от болезней, вызванных резистентными бактериями, ежегодно умирает около 700 тысяч человек. К 2050 году, по прогнозам медиков, количество жертв таких заболеваний достигнет 10 млн человек.

В начале года в Давосе британский министр здравоохранения представил план борьбы с этой проблемой. Он связан с сокращением приема антибиотиков. План правительства предполагает сокращение использование антибиотиков для лечения животных на 25% к 2020 году (по сравнению с уровнем 2016 года). Судя по всему, этот метод работает. В августе нынешнего года клиника при британском Университете Бетси Кадваладр заявила, что количество заболеваний, возбужденных супербактериями, снизилось на 12,6% процентов за год, после того как пациентам начали реже выписывать антибиотики.