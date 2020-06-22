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Ученые сообщили, что антибиотики скоро могут стать бесполезными

Ученые сообщили, что антибиотики скоро могут стать бесполезными В Британии за последние десятилетие обнаружено 19 новых генетических механизмов, которые делают бактерии неуязвимыми для антибиотиков. Британское правительственное агентство Public Health England (PHE) пишет о неизлечимых гонорее и стафиллококке.

В агентстве опасаются, что антибиотики скоро могут вообще оказаться бесполезными. Для этого нужно, чтобы количество резистентных бактерий в среде превысило определенный уровень. Одна из главных задач здравоохранения сегодня — предотвращать распространение «супербактерий» с сопротивляемостью к антибиотикам, считают медики. В PHE отобрали 1300 образцов таких бактерий, среди которых были возбудители гонореи, стафилококка, воспаления мочеполовых путей, почек и кишечника. Все они обладают устойчивостью к лекарствам. Ученые сообщили, что антибиотики скоро могут стать бесполезными

При этом большинство обнаруженных бактерий показывают сопротивляемость к так называемым антибиотикам «последнего резерва» — карбапенемам и колистину. Эти лекарства применяют только в самых тяжелых случаях. «Бактерии получают новые механизмы сопротивления антибиотикам, усваивая части ДНК других бактерий», — объясняют в Public Health England. Кроме того, бактерии могут обрести сопротивляемость путем мутаций.

Ученые сообщили, что антибиотики скоро могут стать бесполезными

Какие могут быть последствия?

Обнаружение 19 новых генетических механизмов не означает, что в Британии появилось 19 новых, не излечимых антибиотиками болезней. Их может быть намного больше. Так, за последние пять лет в лаборатории Public Health England было обнаружено 32 вида бактерий, устойчивых ко всем испытанным на них антибиотикам. Последствия распространения устойчивых к антибиотикам бактерий могут быть катастрофическими, говорят в организации. Без эффективных антибиотиков даже простая хирургическая операция будет связана с риском заражения — восстановление пациента будет длиться дольше, а летальных исходов станет больше. Организации здравоохранения давно бьют тревогу в связи с появлением супербактерий. По статистике, сегодня от болезней, вызванных резистентными бактериями, ежегодно умирает около 700 тысяч человек. К 2050 году, по прогнозам медиков, количество жертв таких заболеваний достигнет 10 млн человек.

Ученые сообщили, что антибиотики скоро могут стать бесполезными

В начале года в Давосе британский министр здравоохранения представил план борьбы с этой проблемой. Он связан с сокращением приема антибиотиков. План правительства предполагает сокращение использование антибиотиков для лечения животных на 25% к 2020 году (по сравнению с уровнем 2016 года). Судя по всему, этот метод работает. В августе нынешнего года клиника при британском Университете Бетси Кадваладр заявила, что количество заболеваний, возбужденных супербактериями, снизилось на 12,6% процентов за год, после того как пациентам начали реже выписывать антибиотики. Ученые сообщили, что антибиотики скоро могут стать бесполезными

22 июня, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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