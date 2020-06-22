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У России сгорела антарктическая станция

В Антарктиде произошел пожар на российской антарктической станции «Мирный». Жертв и пострадавших нет. Пожар случился вечером в воскресенье.

Как сообщается на  сайте Арктического и антарктического НИИ (Петербург), полностью уничтожен огнем «Дом Радио». Также сгорели метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория Физического института РАН, программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.

При этом огонь из-за ураганного ветра перекинулся на кают-компанию, но ее полярникам удалось отстоять.

22 июня, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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