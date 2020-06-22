Специалисты: Пять тревожных сигналов помогут выявить рак на ранней стадии

Обнаружить рак на раннем этапе можно, если вовремя заметить сигналы, которые подает организм.
Как сообщают «Экспресс-Новости», опасным симптомом может быть затянувшийся кашель. Если он не проходит в течение месяца, нужно обратиться к врачу.
Другой тревожный признак — изжога. Обычно она возникает из-за переедания или жирной пищи. Однако, если изжога беспокоит регулярно и на протяжении долгого времени, стоит проконсультироваться у специалиста.
Кожный зуд, особенно возле родинок и родимых пятен, может указывать на наличие злокачественных образований — рак печени, лейкоз или лимфому.
Кровь в стуле бывает признаком рака кишечника.
Кроме того, следует обратить внимание на увеличение лимфатических узлов, особенно если в них есть болезненные ощущения.
Leave a Reply