Специалисты: Пять тревожных сигналов помогут выявить рак на ранней стадии

Обнаружить рак на раннем этапе можно, если вовремя заметить сигналы, которые подает организм.

Как сообщают «Экспресс-Новости», опасным симптомом может быть затянувшийся кашель. Если он не проходит в течение месяца, нужно обратиться к врачу.

Другой тревожный признак — изжога. Обычно она возникает из-за переедания или жирной пищи. Однако, если изжога беспокоит регулярно и на протяжении долгого времени, стоит проконсультироваться у специалиста.

Кожный зуд, особенно возле родинок и родимых пятен, может указывать на наличие злокачественных образований — рак печени, лейкоз или лимфому.

Кровь в стуле бывает признаком рака кишечника.

Кроме того, следует обратить внимание на увеличение лимфатических узлов, особенно если в них есть болезненные ощущения.