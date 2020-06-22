Создатели «Дюны» готовятся закончить фильм

Как стало известно Deadline, съемочная команда и актерский состав предстоящего научно-фантастического блокбастера «Дюна» воссоединятся в августе, чтобы отснять некий дополнительный материал. Эту информацию подтвердил актер Оскар Айзек, который в картине Дени Вильнёва сыграет герцога Лето Атрейдеса:

В середине августа мы займемся дополнительными съемками… Нам сказали, что мы направимся в Будапешт. Я уже видел некоторые смонтированные фрагменты и могу сказать, что смотрится это потрясающе. Дени [Вильнёв] — истинный художник. Будет захватывающе наконец увидеть цельную картину. Может показаться дикостью, что мы доснимаем фильм всего за несколько месяцев до премьеры, но со «Звездными войнами» было точно так же.

Deadline отмечает, что еще одна съемочная сессия — плановое мероприятие, которое вовсе не указывает на то, что в процессе производства возникли какие-то проблемы. Возможно, дополнительные съемки должны были пройти раньше, но создателям фильма пришлось дождаться, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.

В любом случае никаких задержек с выпуском картины не предвидится — премьера «Дюны» по-прежнему намечена на 17 декабря. Напомним также, что фильм будет состоять из двух частей.