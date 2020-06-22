Путин: «Республики СССР получили огромное количество российских земель»

Владимир Путин в эфире программы «Москва. Путин. Кремль», которая вышла в воскресенье на телеканале «Россия 1», заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, «получили огромное количество российских земель» и «традиционных российских исторических территорий». При этом при выходе из состава СССР, по мнению президента России, каждой из этих республик нужно было «выходить с чем она пришла» и не «тащить с собой подарки от русского народа».

Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду, отметив лишь, что «при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не было прописано процедуры».