Основатель Google Сергей Брин оказался создателем тайного отряда из бывших телохранителей и спецназовцев

Один из основателей американской компании Google Сергей Брин оказался владельцем организации Global Support and Development («Глобальная поддержка и развитие», GSD). Почти половину GSD составляют бывшие телохранители и спецназовцы, которые работают как команда быстрого реагирования. Для того чтобы добираться до зон бедствий по всему миру, секретный отряд использует личную суперъяхту Брина за $80 млн. Как удалось выяснить The Daily Best, бывшие военные из GSD помогают пострадавшим от стихийных бедствий и природных катастроф — от наводнений, ураганов и землетрясений до извержений вулканов. Для этого они применяют высокотехнологичные решения, спонсором которых выступает Брин (его состояние оценивается в $62,6 млрд). Официально GSD зарегистрирована как некоммерческая благотворительная организация. Журналисты выяснили, что идея создания тайного отряда возникла в 2015 году, когда яхта Dragonfly проходила мимо островов Вануату, которые тогда пострадали от циклона «Пэм». Капитан яхты связался с Брином, чтобы обсудить оказание помощи пострадавшим от многочисленных разрушений. Миллиардер решил связаться со своим бывшим телохранителем, экс-лейтенантом ВМС США Грантом Доусоном. Доусон в краткий срок собрал небольшую команду из двух парашютистов-спасателей ВВС и двух санитаров из команды «Морских котиков». «Мы совершили налёт на все магазины стройматериалов и аптеки, которые смогли найти, и через 18 часов приступили к работе», — рассказывал бывший морпех. Только в рамках этой поездки новоиспечённая команда доставила 62 тонны пресной воды, оказала медпомощь десяткам пострадавших, а также организовала приюты в деревнях. После этого подопечные Доусона участвовали в ликвидации последствий землетрясений в Катманду и Эквадоре, извержения вулкана в Вануату и нескольких ураганов в Тихом океане. Осенью 2019 года на Багамах, пострадавших от урагана «Дориан», представители GSD расчищали дороги от завалов с помощью бензопил, а также устанавливали систему управления воздушным движением. Благодаря ей местный аэропорт, подвергшийся разрушениям, смог принимать самолёты с гуманитарной помощью. Спустя почти пять лет в GSD работают уже 20 штатных сотрудников и около 100 подрядчиков по всему миру. Организация имеет доступ не только к суперъяхте Dragonfly, которую Брин предоставляет для нужд спасателей, но и к современным технологиям, дронам, гидролокационным картам и даже дирижаблю. Одним из последних проектов GSD стало тестирование на коронавирус в учреждениях по уходу за пожилыми людьми в Калифорнии. Организация уже предоставила оперативную поддержку двум центрам тестирования в штате. Выходец из России Сергей Брин основал Google в 1998 году совместно с Ларри Пейджем. С тех пор поисковик превратился в одну из крупнейших технологических компаний в мире. В 2019 году основатели оставили посты глав в материнской компании Alphabet, объяснив это тем, что их «детище» достигло возраста совершеннолетия (21 год) и должно дальше идти без них. Их место занял нынешний гендиректор Google Сундар Пичаи.

