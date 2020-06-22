Какие комплексы бывают только у мужчин, выяснили ученые

От наличия различных психологических комплексов страдают не только дети и женщины. Сильная половина человечества тоже подвержена их пагубному, а иногда и разрушительному влиянию. Какие комплексы присущи только мужчинам, и можно ли от них избавиться? Как пишет Sun, многие комплексы присущи только мужчинам, что стало известно благодаря исследованию института мседицины из Глазго.

Комплекс Александра Македонского. Многие мужчины боятся произвести на окружающих впечатление о себе, как о представителе нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом специалистам известно, что не меньше 21 процента мужчин имеют соответствующие наклонности, а 30 процентов – даже опыт, приобретенный в молодости (как Александр Македонский, в честь которого комплекс и назван). Несмотря на то, что такой страх может считаться крайне мелочным и глупым, он присутствует в подсознании достаточно большого количества представителей сильного пола.

Лучшее лечение –​ гармоничные семейные отношения.

Комплекс Геракла. Согласно мифу, однажды Геракл оказался в рабстве у Лидийской царицы Омфалы и был вынужден прислуживать ей, выполняя чисто женскую работу. Сегодня страх стать «домохозяйкой» – основная причина конфликтов в современных семьях – преследует огромное количество мужчин.

Справиться с комплексом можно только пересмотрев свою систему ценностей либо направив все силы на то, чтобы самоутвердиться (достаточно зарабатывать, уметь принимать решения и нести за них ответственность).

Комплекс Наполеона, пожалуй, самый известный мужской комплекс, который связан с низким ростом. Очень часто такая физическая особенность компенсируется невероятными амбициями. Впрочем, именно эта черта способствует успеху в жизни. Канонический пример – сам Наполеон (157 см). Среди наших современников – певец Принс (158 см), Дастин Хоффман (163 см), Диего Марадона (167 см). Все эти мужчины доказали свою состоятельность, а то и преимущества перед мужчинами высокого роста.

Вылечить данный комплекс поможет работа над своей самооценкой.

Синдром Дон Жуана стал достаточно распространенным в наше время благодаря современной эмансипации. Представитель сильной половины человечества боится оказаться ненужным женщине и брошенным ею и поэтому первым бросает всех своих партнерш. А затем быстро заводит новые отношения, доказывая самому себе, что он кому-то нужен.

Избавиться от этого комплекса мужчина сможет, когда примет решение работать над своими страхами и начнет строить прочные отношения.

Комплекс Давида. Представители мужского пола боятся старости. Практически всю жизнь мужчину одолевает страх того, что через определенное количество лет он превратится в старого, ворчащего, никому не интересного старика с обвисшим брюхом. Борясь со своим страхом, такие мужчины строят отношения с юными женщинами, годящимися им в дочери, а то и во внучки. К слову, синдром получил свое название от библейского царя Давида, который, чтобы согреться, клал к себе в постель юных красоток. Однако связь с молодой женщиной может стать настоящим испытанием для зрелого мужчины.

Психологи говорят: союз, в котором у партнеров слишком большая разница в возрасте, бывает гармоничным не часто. К тому же к неравным бракам обычно стремятся зрелые мужи с подростковым сознанием. Впрочем, нет правил без исключений.

Синдром «босса» закладывают в мальчике родители практически с рождения, слишком настойчиво стимулируя развитие мужских черт и формируя пренебрежительное отношение к женским. В зрелом возрасте такие мужчины вынуждены постоянно доказывать и защищать свое мужское превосходство. Как результат, по статистике, 64% из них комплексуют, если жена зарабатывает больше, а 58% испытывают чувство лютой зависти к профессиональным успехам подруги жизни.

Избавиться от этого синдрома сложно, потребуется длительная работа над собой.

Синдром утраченного времени. Добиться успеха и признания можно и после 50 лет. Яркий пример – художник Пабло Пикассо. Однако человеку нужно все и сразу. Поэтому 80% мужчин испытывают очень тяжелые переживания, когда возникает необходимость уменьшать нагрузки, «снижать обороты» после 50 лет. В подобных случаях они становятся еще более ранимыми.