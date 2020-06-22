Итальянский клуб неудачной фотографией спровоцировал расовый скандал в Twitter

Защитник футбольного клуба “Торино” Николя Н’Кулу присоединился к акции Black Lives Matter во время матча 25-го тура чемпионата Италии против “Пармы”.

Камерунский защитник встал на одно колено и поддержал движение за права темнокожих. Рядом с ним находился капитан туринского клуба Андреа Белотти, который остался в стороне от акции, спокойно стоял и смотрел на Н’Кулу.

Твиттер “Торино” выложил фотографию с поступком Николя с хэштегом #blacklivesmatter и шестью эмодзи с кулаками различных цветов кожи. Но из-за странной композиции кадра показалось, будто камерунец встал на колено перед Белотти. Этот кадр вызвал настоящий скандал в комментариях под фото.