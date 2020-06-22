Эксперт: Путин уже не адекватен, скоро он не сможет управлять РФ

На фоне растущей армии критиков Путина выделятся опальный историк, бывший профессор МГИМО Валерий Соловей.

Его заявления, прогнозы и откровенные призывы сместить кремлевского главаря как можно скорее привлекают своей экстравагантностью, безаппеляционностью и уверенностью в том, что дни Путина на исходе, и уже в следующем году его не будет во власти.

Смелость историка вызывает некоторое подозрения, особенно на фоне того, что многие критики Путина сидят по тюрьмам или лежат в гробах за гораздо менее крамольные призывы и высказывания.

Ряд комментаторов уверены, что Соловей выполняет роль рупора одной из группировок кремлевской банды, которая схлестнулась со своими подельниками в борьбе за выживание, над телом «умирающего пахана».



В преддверие т.н. голосования по поправкам к конституции, инициированной Путиным, профессор Соловей проявляет большую активность и транслирует посылы крышующей его властной группировки (если верить конспирологам), раскрывая «государственные секреты» путинской банды или, как заметил один из критиков Путина, «сообщает общественности важные новости из бункера»

В своем очередном интервью ряду российских СМИ Валерий Соловей заявил, что Путин уже не вполне адекватен и скоро не сможет управлять недостраной. Ранее профессор неоднократно намекал на то, что Путин активно потребляет некие наркотические вещества для поддержания физической активности, что приводит к фактическому разрушению личности.

По мнению профессора, т.н. голосование по поправкам к конституции это на самом деле не обнуление президентских сроков, а «дымовая завеса и спецэффект». Главное – создание Госсовета, создание системы власти на случай недееспособности Путина. То есть, создание страховочной конструкции. Это и есть Госсовет, который имеет те же функции и полномочия, что и президент.

«То есть, в коммюнике, предположим, будет сообщаться: вот президент работает с документами, у него крепкое рукопожатие, – и по телевизору будут показывать консервы годичной давности. Хотя в реальности будет, конечно, совсем иначе, и управлять будет Госсовет. Насколько я знаю, это сейчас выглядит именно так», сообщил Валерий Соловей.

По утверждению профессора Путин очень скоро не сможет управлять страной. «Просто возникнут абсолютно непреодолимые ограничения. Никто их не сможет преодолеть, даже Владимир Владимирович, как бы он ни старался. Президент пока дееспособен, но уже не вполне адекватен», заявил историк.

Соловей не уточнил, о чем конкретно идет речь, но сообщил, что это «неизбежные побочные следствия лечения. И тут ничего нельзя сделать. Просто невозможно. И даже в его ближайшем окружении некоторые его решения и реакции вызывают оторопь. Они его не понимают», сообщил профессор.

«Ему действительно очень тяжело, поймите. Он не может на публике появляться, а очень скоро не сможет вообще – для этого, кстати, в том числе и нужен Госсовет… Но Путин надеется на то, что произойдет чудо», утверждает Соловей.

Далее профессор рассказал то, о чем Кавказ-Центр сообщает уже 15 лет и то, над чем смеялись скептики, читая статьи КЦ на эту тему – Путин пытается найти «таблетку от смерти». Именно для этого, по словам профессора, кремлевский главарь поручил своей дочери заняться генетикой, т.к. поиски Шамбалы с помощью потомственного шамана Шойгу ни к чему не привели.

«Да. Именно поэтому. Абсолютно точно. Он надеется тем или иным способом обмануть природу. Природу или волю богов – он же человек неправославный на самом деле, у него довольно странная система верования, которая сама по себе – тема отдельного разговора, но мне думается, что здесь, скорее, можно говорить о религиозном синкретизме.

Ему хочется как-то проскользнуть в щелочку мироздания, и он надеется, что ему удастся. И он очень торопится, он знает, что у него времени – до конца этого года, поэтому и надо все успеть сделать до конца этого года. Если успеет, то тогда, как он считает, все у него может получиться», заключил профессор Соловей.

Со своей стороны укажем со 100% уверенностью, что у кремлевского карлика ничего не получится. Сдохнуть все-равно придется в назначенный Творцом час. Мерзкая душонка крысеныша будет вырвана из его гниющего тела и доставлена на допрос к суровым ангелам Мункару и Накиру. И начнется долгое путешествие, конечной остановкой которой станет вечный Ад, иншааЛлах. И обратный билет не предусмотрен.

Кавказ-Центр