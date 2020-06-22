Эдгар Райт снимет триллер о похищении детей

Режиссер «На драйве», который окончательно переключился с комедий на серьезный жанр, экранизирует роман Эдриана МакКинти «Цепь».

«Цепь» рассказывает историю женщины по имени Рэйчел, у которой неизвестный или неизвестные похищают дочь. Чтобы спасти своего ребенка, героиня должна похитить чужого. Затем родители другого должны похитить следующего и так далее. Если цепь прервется, дочь Рэйчел умрет.

О кастинге пока информации нет. Над сценарием поработает Джейн Голдман, известная своим сотрудничеством с Мэттью Воном («Kingsman: Секретная служба, «Kingsman: Золотое кольцо», «Люди Икс: Первый класс», «Пипец», «Звездная пыль»).

Напомним, что на 23 апреля 2021 года запланирован выход триллера Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо».