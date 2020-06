Эдгар Райт снимет триллер о похищении детей Российская экономика залегла на «дно» » Джастин Бибер ответил, что никого не насиловал — «это была ошибка» 26-летний певец Джастин Бибер оказался втянутым в секс-скандал. Как утверждает одна женщина, музыкант изнасиловал ее в 2014 году в отеле Four Seasons в Остине. Другая женщина утверждает, что стала жертвой действий сексуального характера со стороны певца в 2015 году. На следующий день после того, как обвинение первой было обнародовано, Бибер выступил с официальным заявлением в твиттере. Обычно я не выступаю с обращениями по подобным темам, так как всю карьеру имел дело со случайными обвинениями, но после разговора с женой и командой я решил высказаться по этому поводу. Слухи есть слухи, но сексуальное насилие — это то, к чему я отношусь серьезно. Я хотел высказаться сразу же, но из уважения к большому количеству жертв, которые ежедневно сталкиваются с этими проблемами, я хотел убедиться, что собрал факты, прежде чем делать какие-либо заявления. За последние 24 часа в твиттере появился новый пост с историей, как я стал участником изнасилования 9 марта 2014 года в Остине, штат Техас, в отеле Four Seasons. Я хочу внести ясность. В этой истории нет ни капли правды. На самом деле я никогда не был там. Как утверждает эта женщина, я действительно удивил людей, когда появился в Остине на фестивале SXSW и спел несколько песен. Но чего не знала эта женщина, так это того, что я присутствовал там со своей бывшей девушкой Селеной Гомес, — отметил певец. Селена Гомес и Джастин Бибер Он продолжил доказывать свою невиновность и отметил, что вместе с Гомес и друзьями 9 марта они остановились в апартаментах, а 10 марта — в гостинице Westin, так как возникли некоторые проблемы с бронированием их отеля LÀ Quinta. Он даже предоставил квитанции о бронировании. Региональный менеджер Four Seasons также подтвердил, что я не был в отеле ни 9, ни 10 марта, и я готов подтвердить это СМИ, если потребуется. 10 марта Селена уехала, а я остался в отеле Westin, как это видно в квитанциях. Мы забронировали его на пару дней, чтобы остаться на шоу Def Jam, но я уехал 11-го числа, чтобы вернуться домой, — объяснил Бибер. Каждое заявление о сексуальном насилии должно восприниматься очень серьезно, и именно поэтому мой ответ был необходим. Но история фактически невозможна, и именно поэтому я буду работать с твиттером и властями, чтобы принять все законные меры, — заключил он. При этом пока Бибер не прокомментировал пост другой женщины, которая якобы стала жертвой действий сексуального характера с его стороны в 2015 году. Но, по словам источников, оба эти заявления не соответствуют действительности — в обоих случаях у Джастина есть железное алиби. Джастин Бибер с женой Хейли

загрузка...