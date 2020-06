Google создала камеру для съемки объемных видео Ученые — стало понятно, почему Луна кривая » Археологи подтверждают существование еврейской общины в Палестине после римского изгнания Новое исследование, опубликованное в майском выпуске журнала Bulletin of the American Schools of Oriental Research, дает представление о жизни евреев в Земле Израиля после разрушения Храма и Иерусалима римлянами. Использование сосудов из известняка, распространенных среди еврейского населения в период Второго Храма, не прекратилось с разрушением города во втором веке нашей эры, как считалось ранее, а продолжалось в Галилее – новом центре еврейской жизни – еще минимум два столетия. Зеев Вайс, профессор Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме, который провел данное исследование с Майей Шерман, Тами Зильберман и Галем Ясуром, в интервью изданию «Джерузалем Пост» заявил, что несколько таких сосудов были обнаружены в Ципори (Сепфорис). Профессор Вайс отметил: «Как археолог, изучавший материальную культуру еврейского общества после разрушения Второго Храма, я был поражен тем фактом, что такие сосуды были найдены в нескольких местах на территории археологического памятника. Мы обнаружили больше доказательств, в том числе в ходе последних раскопок два года назад, и доказали, что известняковые сосуды использовались в тот период». Считается, что такое распространение посуды из известняка в период Второго Храма связано с еврейскими законами о чистоте. Согласно им, в изготовлении каменных сосудов не использовались примеси, в то время как глиняные сосуды были чрезвычайно восприимчивы к ним и очень трудно очищались. Ципори был крупным еврейским центром еще в первом веке нашей эры, а затем его значение только росло: великий раввин Иегуда а-Наси перенес туда Синедрион – Великое еврейское собрание – во второй половине второго века, а Мишна – основополагающий текст раввинистического иудаизма – также была составлена здесь. Профессор Вайс руководил раскопками на объекте в течение 30 лет. Исследователи обнаружили несколько типов сосудов, в том числе миски, чашки, кружки и банки. Типологический анализ некоторых из них показал, что они уникальны для Галилеи, в то время как остальные были похожи на найденные в Иерусалиме и в других местах сосуды. Кроме того, группа смогла найти источник материала, из которого они сделаны: во многих случаях известняк поступал из местных карьеров. Зеев Вайс отметил, что, хотя до сих пор не обнаружены мастерские, логично предположить, что они также находились в этом районе. Профессор Вайс отметил: «Проблема предыдущих исследований заключалась в том, что археологи работали на объектах, разрушенных римлянами после второго восстания евреев, и там все было уничтожено. Однако в Галилее и особенно в Ципори жизнь продолжалась, так как они не пострадали от восстания. Евреи сохранили здесь свои обычаи, одним из которых было использование каменных сосудов и микв. Я считаю, что должен быть изучен вопрос, использовались ли сосуды из известняка в других частях Галилеи». Геннадий Богданов

загрузка...